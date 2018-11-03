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      Менеджера нардепа Климова подозревают в сокрытии валютной выручки от экспорта зерна в оффшоре

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      Люди Климова экспортируют зерно, а выручку прячут в оффшорах, чтобы не платить налоги
      Люди Климова экспортируют зерно, а выручку прячут в оффшорах, чтобы не платить налоги / Соцсети

      Генпрокуратура занимается расследованием незаконного экспорта зерновых из Украины на миллиарды гривен. Одним из фигурантов дела оказалось доверенное лицо и многолетний топ-менеджер нардепа Леонида Климова – Анатолий Хованский.

      Об этом пишут "Одесские ведомости".

      В частности, следователи Генеральной прокуратуры установили, что оффшорная компания Maryland Universal, конечным бенефициаром которой значился Анатолий Хованский, выступала получателем экспортного зерна на сотни миллионов гривен.

      Суть схемы заключается в том, чтобы продавать свое зерно через оффшорную компанию и на нее же получать валютные поступления от покупателей. Таким образом Анатолий Хованский, продавая, например, зерно в одну из арабских стран, получал оплату за него на свою оффшорную компанию. В результате миллионы долларов США не поступали в Украину и не облагались налогом.

      Построена схему так: фирма с признаками фиктивности, зарегистрированная в Украине, по документам выступает экспортером зерна (контролирует менеджер Климова Хованский). Получатель – также Климовская оффшорная Maryland Universal. По идее, украинская компания должна получить на свой банковский счет оплату за проданное зерно. Однако она ее не получает. В реальности партию зерновых продает оффшорная компания Климова Maryland Universal уже после отправления судна из Одесского порта, получая оплату в долларах США на свой заграничный счет в офшорной юрисдикции.

      Другими словами, менеджеры Климова используют ряд "финансовых ям", чтобы вывезти по поддельным документам зерно из Украины и уйти от налогообложения во время получения денег от реальных покупателей.

      Требования по возврату валютной выручки от экспортных операций закреплены Законом Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте".

      Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Коррупция Климов Леонид Михайлович
      Источник: 24 Канал
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