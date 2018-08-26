"Меня бесят эти люди": Лайма Вайкуле прокомментировала отказ выступать в Крыму

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая накануне объявила, что не приедет с концертом в оккупированный Российской Федерацией Крым до снятия санкций, заявила, что ее слова неправильно интерпретировали.

По словам латвийской певицы, скандал разгорелся из-за того, что журналист в Одессе исказил ее слова, а потом никто не стал разбираться в том, что она сказала на самом деле. Об этом Вайкуле рассказала в интервью НТВ.

Читайте также: Она – Вайкуле, а не Газманов: в чем главный посыл российских пропагандистов

"Когда меня спросили: "Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым?", Я сказала:" Нам запрещено ". И меня бесит, что люди, которые ленятся посмотреть в интернете, права я или нет, начинают что-то громко говорить и некрасиво себя вести", – отметила Лайма Вайкуле.

По словам артистки, латвийский закон не позволяет выступления в Крыму гражданам страны. И она сможет посетить полуостров только после снятия соответствующего запрета.

"Я люблю свою публику. Разве можно быть против кого-то? Я всегда за, и не надо меня впутывать в политику", – подчеркнула Вайкуле.

Напомним, недавно перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле сказала, что не будет выступать в Крыму за любой гонорар. После скандала, который возник после такого заявления, певица подчеркнула, что не ожидала такого резонанса и не представляла, что "люди такие животные, сошли с ума и совершенно зомбированные".