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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Меня нет в "списке 47", меня убили, – Бабченко отметил громкие детали относительно операции СБУ

88 Читати новину українською
Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / "Радио Свобода"

Журналист Аркадий Бабченко, смерть которого удалось предотвратить сотрудникам СБУ утверждает, что есть вещи намного важнее так называемого "списка 47". В частности, он указывает на значительную работу по дестабилизации ситуации в Украине со стороны спецслужб.

Такое заявление он сделал в эфире телеканалe ATR.

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"О самом списке, мне нечего сказать. Там люди работают. Затем уже все будет понятно. Я бы хотел сказать другое, что этот список, на мой взгляд, является второстепенным. То, что меня нет в этом списке, то это вполне понятно – меня же убили, зачем меня в этот список заносить", – подчеркивает журналист.

По его словам, сначала вообще было обнародованы две фамилии, и СБУ проводила соответствующую операцию, в том числе, чтобы узнать остальные, поэтому сначала фамилии не назывались.

Но по моему мнению, есть вещи намного важнее этого списка. Давайте поговорим о том, что сейчас является известным из открытых источников. Герман на суде заявил, что в России есть некий Пивоварник, есть некий "Фонд Путина", от которого ему поступили определенные заказы по дестабилизации. Накануне в эфире "Громадського" адвокат Германа сказал о том, о чем он будет говорить во время апелляции, а именно о том, что от Пивоварника поступали заказы по дестабилизации ситуации в Украине, на то, чтобы найти каких-то людей, бывших АТОшников, чтобы они из гранатомета стреляли раз в месяц по автомобилям патрульной полиции. Прокурор Луценко заявляет, что есть еще один человек, которому они намерены предъявить обвинение, и это некий технический организатор, который подчинялся не Герману, а уже Пивоварнику напрямую,
– сказал Бабченко.

В то же время он добавляет, что адвокат Германа также заявлял об оружии, которое завозилось и которое пытались спрятать.

"Итак, мы с вами можем логически выстроить цепочку. Деньги завозятся, оружие завозится, люди ищутся и еще как минимум один человек находится на свободе. Люди работают, и действительно мы видим, что по факту убийство хотя бы одного журналиста уже было оплачено. Вот в этой ситуации, как этот список был составлен, какие фамилии там фигурируют, как они коррелируют друг с другом, на мой взгляд это уже не так важно. Для меня сейчас гораздо интереснее вот эта цепочка, которая тянется из России, которая действительно тянется. Вот это гораздо важнее", – констатировал Бабченко .

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста – Борис Герман, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней. А "Исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить по делу как свидетель.

Кроме того, распостранялась информация, что российские спецслужбы готовят покушения на еще 47 журналистов. В итоге одно из изданий опубликовало все их фамилии.

Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Новости России СБУ ФСБ "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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