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      Меня невозможно забыть: Богдан повеселил сеть оригинальной валентинкой после отставки с ОП

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      Андрей Богдан / president.gov.ua

      Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан впервые сделал пост на своей фейсбук-странице после увольнения с этой должности. Он опубликовал картинку, посвященную Дню святого Валентина со своим изображением.

      На сделанной с помощью фоторедактора картинке – Богдан в красном костюме среди декораций в виде сердец. Фото подписано символической фразой "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

      Интересно: Обиделся, потому что Зеленский не взял в Ватикан: СМИ рассказали о причине отставки Богдана

      Отметим, что после увольнения из Офиса Президента Андрей Богдан еще не делал публичных заявлений.

      Что известно об увольнении Богдана с ОП?
      11 февраля главой Офиса Президента стал Андрей Ермак. На посту заменил Андрея Богдана, которого президент Зеленский уволил в этот же день. В СМИ обсуждали конфликт между Богданом и Ермаком – мол, он длится уже несколько месяцев. Одним из вопросов, по которому спорили политики, якобы является отставка Виталия Кличко. Если Богдан на ней настаивал, то Ермак – наоборот становился на защиту столичного мэра.

      Однако, несмотря на эти слухи, Ермак после своего назначения назвал Богдана профессиональным человеком и поблагодарил за проделанную работу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Андрей Богдан День Валентина Курьезные новости
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