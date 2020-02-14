Меня невозможно забыть: Богдан повеселил сеть оригинальной валентинкой после отставки с ОП

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан впервые сделал пост на своей фейсбук-странице после увольнения с этой должности. Он опубликовал картинку, посвященную Дню святого Валентина со своим изображением.

На сделанной с помощью фоторедактора картинке – Богдан в красном костюме среди декораций в виде сердец. Фото подписано символической фразой "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

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Отметим, что после увольнения из Офиса Президента Андрей Богдан еще не делал публичных заявлений.

Что известно об увольнении Богдана с ОП?

11 февраля главой Офиса Президента стал Андрей Ермак. На посту заменил Андрея Богдана, которого президент Зеленский уволил в этот же день. В СМИ обсуждали конфликт между Богданом и Ермаком – мол, он длится уже несколько месяцев. Одним из вопросов, по которому спорили политики, якобы является отставка Виталия Кличко. Если Богдан на ней настаивал, то Ермак – наоборот становился на защиту столичного мэра.



Однако, несмотря на эти слухи, Ермак после своего назначения назвал Богдана профессиональным человеком и поблагодарил за проделанную работу.