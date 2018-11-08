Меня сегодня не устроила только реализация моментов, – Хацкевич о победе над "Ренном"

Киевское "Динамо" победило французский "Ренн" в матче четвертого тура Лиги Европы. Главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал победу киевского клуба в этом матче.

"Хорошо сыграла вся команда, кого-то выделять не буду. Думаю, зрители получили удовольствие от матча", – коротко подытожил матч Хацкевич.

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И несмотря на положительный результат, наставник "Динамо" нашел то, что ему не понравилось в игре.

"Меня сегодня не устроила разве лишь реализация моментов", – заявил Хацкевич.

Также он добавил, что когда "Динамо" забило гол на 13-й минуте, "не было установки играть от обороны".

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Хацкевич прокомментировал и то, почему полузащитника Денсас Гармаша не было даже в заявке на матч.

"Гармаша не было в заявке, потому что у нас высокая конкуренция на этой позиции и есть кем его заменить", – пояснил Хацкевич.

Напомним, "Динамо" победило "Ренн" 3:1 и возглавило группу в Лиге Европы.