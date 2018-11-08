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      Меня сегодня не устроила только реализация моментов, – Хацкевич о победе над "Ренном"

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      Александр Хацкевич
      Александр Хацкевич / Динамо Киев от Шурика

      Киевское "Динамо" победило французский "Ренн" в матче четвертого тура Лиги Европы. Главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал победу киевского клуба в этом матче.

      "Хорошо сыграла вся команда, кого-то выделять не буду. Думаю, зрители получили удовольствие от матча", – коротко подытожил матч Хацкевич.

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      И несмотря на положительный результат, наставник "Динамо" нашел то, что ему не понравилось в игре.

      "Меня сегодня не устроила разве лишь реализация моментов", – заявил Хацкевич.

      Также он добавил, что когда "Динамо" забило гол на 13-й минуте, "не было установки играть от обороны".

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      Хацкевич прокомментировал и то, почему полузащитника Денсас Гармаша не было даже в заявке на матч.

      "Гармаша не было в заявке, потому что у нас высокая конкуренция на этой позиции и есть кем его заменить", – пояснил Хацкевич.

      Напомним, "Динамо" победило "Ренн" 3:1 и возглавило группу в Лиге Европы.

      Теги: Спорт Футбол Лига Европы Динамо
      Источник: 24 канал
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