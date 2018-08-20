Меняется ли личность с возрастом: ответ ученых
Ученые объясняют, что изменения личности связывают в зависимости от того, с кем себя сравнивать – с собой в молодости или с другими людьми.
Ученые провели масштабное исследование, которое длилось 50 лет, говорится в статье об устойчивости личностных черт, информирует Journal of Personality and Social Psychology.
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Психологи изучили данные анкеты почти 2 тысяч американцев, из которых можно делать выводы относительно их моделей личности (согласно теории "Большой пятерки"). На руках у исследователей были данные 1960-х годов, а также анкеты тех же добровольцев, заполненные через 50 лет. Кроме того, ученые обратились еще к двум независимым опросам с участием почти 4 тысяч человек.
Меняется ли личность с возрастом
Итак, вывод ученых таков: большинство людей с возрастом становятся более сознательными, уравновешенными и покладистыми. Некоторые черты, которые присущи человеку в 16 лет, вероятно, остаются таковыми до старости.
Личность человека содержит основу, которая не подлежит изменениям на уровне черт и типажа. Также исследователи отмечают гибкость личности из-за того, что люди становятся более зрелыми.
Большинство людей с возрастом становятся более сознательными
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