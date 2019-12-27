Меньше надзора: Верланов обещает, что в 2020 налоговая уменьшит количество проверок бизнеса

За январь-ноябрь 2019 года Государственная налоговая служба провела 4,3 тысячи плановых проверок. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 4,9 тысяч.

Также за этот же период налоговая совершила около 11 тысяч внеплановых аудитов, что на 23% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года.

Об этом информирует пресс-служба ГНС Украины. В то же время, количество встречных сверок за январь-ноябрь этого года составила 3,8 тысячи, что на 24% меньше, чем по результатам 11 месяцев прошлого года.

"Новая налоговая достигла подобных результатов за счет повышения качества проверок и усиления контроля за наиболее рисковыми налогоплательщиками", – заявил председатель ГНС Сергей Верланов и пообещал и дальше сокращать их количество.

"В следующем году плановых проверок уменьшится еще на 20%", – подчеркнул Сергей Верланов.

Сообщается, что всего по итогам 2019 года налоговая проведет документальные плановые проверки примерно 5,2 тысячи юридических лиц. Это на 14% меньше, чем в 2018 году, когда плановыми проверками было охвачено около 6 тысяч юридических лиц.

Напомним, с августа по октябрь этого года плановые и внеплановые проверки коснулись 5,9% субъектов крупного бизнеса, 0,9% среднего бизнеса и лишь 0,2% малого.