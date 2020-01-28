Меньше всего за время войны: сколько гражданских лиц погибло на Донбассе в 2019 году

В 2019 году на Донбассе погибли 19 мирных жителей. Это наименьший показатель жертв среди гражданского населения за 6 лет российско-украинской войны.

Об этом рассказал бывший специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, статистика жертв войны в прошлом году была намного меньшей, чем в предыдущие годы.

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Гораздо меньше было зафиксировано погибших и раненых мирных жителей. В 2016 году у нас было 88 погибших и 354 раненых в рамках конфликта. В 2019-м – только 19 погибших и 128 раненых. В 2016 среди погибших было 6 детей, а в прошлом году вообще ни один ребенок не погиб,

– подчеркнул Сайдик.

Поэтому дипломат отметил положительные сдвиги в этой ситуации. По его словам, все благодаря работе, направленной на прекращение огня и уменьшение случаев стрельбы.

Также Сайдик добавил, что особое внимание ОБСЕ уделяет "противоминной деятельности". Так как именно из-за подрыва на минах чаще всего гибнут невинные мирные жители Донбасса и дети.

Сколько людей погибли за время войны на Донбассе

Во время войны на Донбассе погибли 13 тысяч человек. Среди них:

3 345 гражданских лиц;

4 тысячи украинских военных;

почти 6 тысяч подконтрольных РФ оккупантов.

Еще около 30 тысяч человек были ранены. Из них почти 9 тысяч гражданских, около 11 тысяч бойцов ВСУ и свыше 13 тысяч боевиков.



Карта оккупированного Донбасса / фото 24 канала