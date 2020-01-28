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      Меньше всего за время войны: сколько гражданских лиц погибло на Донбассе в 2019 году

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      В 2019 году на Донбассе погибли 19 мирных человек / Иллюстративное фото

      В 2019 году на Донбассе погибли 19 мирных жителей. Это наименьший показатель жертв среди гражданского населения за 6 лет российско-украинской войны.

      Об этом рассказал бывший специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, статистика жертв войны в прошлом году была намного меньшей, чем в предыдущие годы.

      Интересно: Украинские разведчики взяли в плен боевика на Донбассе

      Гораздо меньше было зафиксировано погибших и раненых мирных жителей. В 2016 году у нас было 88 погибших и 354 раненых в рамках конфликта. В 2019-м – только 19 погибших и 128 раненых. В 2016 среди погибших было 6 детей, а в прошлом году вообще ни один ребенок не погиб,
      – подчеркнул Сайдик.

      Поэтому дипломат отметил положительные сдвиги в этой ситуации. По его словам, все благодаря работе, направленной на прекращение огня и уменьшение случаев стрельбы.

      Также Сайдик добавил, что особое внимание ОБСЕ уделяет "противоминной деятельности". Так как именно из-за подрыва на минах чаще всего гибнут невинные мирные жители Донбасса и дети.

      Сколько людей погибли за время войны на Донбассе

      Во время войны на Донбассе погибли 13 тысяч человек. Среди них:

      • 3 345 гражданских лиц;
      • 4 тысячи украинских военных;
      • почти 6 тысяч подконтрольных РФ оккупантов.

      Еще около 30 тысяч человек были ранены. Из них почти 9 тысяч гражданских, около 11 тысяч бойцов ВСУ и свыше 13 тысяч боевиков.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированного Донбасса / фото 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины ОБСЕ Жертвы Война на Донбассе
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