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      Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик

      ЦРУ. За кадром 101 Читати новину українською

      У Дніпровській міській раді депутати проголосували про виділення рекордної суми на матеріальну допомогу усім, кому вона потрібна. Йдеться про 140 мільйонів гривень.

      Дніпро – особливе місто. Журналісти полюбляють їздити туди у відрядження, бо завжди знайдеться предмет для розслідування. Особливо цікаво спостерігати за витратами дніпровської влади.

      Скільки грошей виділить уряд на Пенсійний фонд України у 2019 році – читайте у матеріалі 24 каналу. 

      Ще восени нас відверто дивувало, як на концерти, корпоративи, подарункові ручки "Паркер" з бюджету легко витрачають сотні тисяч, а то й мільйони гривень.

      Дуже показово, що раптом турботу про нужденних містян вирішили проявити напередодні виборів. Виділення 140 мільйонів гривень на допомогу – це, звісно, справа шляхетна. Може ми заздримо і дарма у чомусь підозрюємо міського голову Бориса Філатова та його оточення?

      борис філатов
      Борис Філатов

      Що відомо про Бориса Філатова?З 2005 року Борис Філатов відійшовши від адвокатської діяльності та захопився журналістикою. До 2010 року став автором кількох телепроектів. Восени 2015 року був висунутий партією УКРОП на посаду міського голови Дніпра та у другому турі здобув перемогу. Зокрема, політик відомий ще своїми різкими заявами щодо окупації Криму та Євромайдану.

      Журналісти проаналізували документ, який він підписав, і який допоможе ледь не усім охочим отримати гроші до зарплати із "філатівської бюджетної скрині". 

      Звідки взялись мільйони

      Гроші на соцдопомогу взяли з фінансування департаменту благоустрою та перерозподілили в департамент соцзахисту. Тобто це гроші, які могли б піти на ремонти та будівництва соціальної інфраструктури міста – шкіл, садочків, поліклінік тощо.

      Раніше гроші рахували прискіпливіше. З міського бюджету на рік виділялося по 300 тисяч на депутата, який вирішував, кому допомагати. Загалом бюджету це обходилося у 19 мільйонів 200 тисяч гривень. Але депутати скаржились, що сума замала. Тепер можна задовольняти електорат без обмежень. Бюджет на матеріальну допомогу збільшили у понад сім разів.

      В яких ситуаціях звертатись по допомогу

      Турбота про людей досягла свого апогею, коли в рішення міськради заклали ще й спрощену процедуру отримання городянами соціальної допомоги.

      Перелік документів для отримання допомоги:

      1. заява;
      2. копія паспорту;
      3. ідентифікаційний код.

      В рішенні немає обмежувальних пунктів. До прикладу, вам не відмовлять, якщо до заяви додали неповний пакет документів або, якщо у вас й без того високий рівень доходів.

       

      Якщо дорога комуналка – йдіть до міськради, потрібні гроші на ліки – туди ж, не вдається знайти роботу – попросіть соцдопомогу у мера Дніпра. Одноразово можна отримати до трьох прожиткових мінімумів.

      via GIPHY

      Як допомагають в інших містах України

      Практика надавати нужденним громадянам матеріальну допомогу існує в кожному місті, її закладають в кожен бюджет. Але це не мільйони як у Дніпрі. До прикладу, у Кропивницькому у 2018 році на це пішло 130 тисяч. Допомогу на харчі, лікування та поховання отримали 130 містян. У Чернігові на це виділили 100 тисяч гривень, а у Полтаві – мільйон гривень.

      Щедрості дніпровської міської влади дивує. Сподіваємось, гроші підуть за призначенням, а не на передвиборчу кампанію.Свого часу такий механізм добряче використовував екс-столичний мер Леонід Черновецький. Він додавав із міського бюджету по 100 гривень до пенсії кожного київського пенсіонера, за що мав беззаперечну підтримку улюблених бабусь.

      Нині маємо підстави говорити про "хід конем" дніпровського мера. До речі, з огляду на спрощену процедуру отримання цієї грошової допомоги, подати заяву на її отримання може кожен із вас.

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      Автор: Татьяна Мартынюк
      Теги: Новости Украины Борис Филатов Новости Днепра ЦРУ. За кадром Деньги благотворительность Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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