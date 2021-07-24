Заместителю главы Харьковского облсовета избрали меру пресечения: его разоблачили на взятке

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю председателя Харьковского облсовета, которого накануне задержали на взятке. В госорганах фамилию не называют, однако СМИ сообщили, что речь идет об Андрее Малыше.

Какую меру пресечения избрали

Его отправили под стражу с альтернативой внесения 4,75 миллиона гривен залога. Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора 24 июля.

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В случае внесения залога на подозреваемого наложат ряд процессуальных обязанностей. Срок действия меры пресечения – до 20 сентября 2021 года. Как известно, соответствующее ходатайство поступило от детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

О какой взятке идет речь

НАБУ и САП 22 июля "на горячем" разоблачили Андрея Малыша и его сообщника – адвоката. Те получали часть взятки.

Речь идет о сумме в 1 миллион 50 тысяч гривен. Последний транш был в размере 350 тысяч гривен.

По информации следствия, средства требовали от директора коммунального предприятия якобы за то, чтобы его оставили в должности.

Андрея малыша еще в ноябре 2020 года избрали депутатом в Харьковский облсовет от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".