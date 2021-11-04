Mercedes за нарушения: в Украине впервые изъяли авто за неуплату штрафов

Государственная исполнительная служба изъяла Mercedes у мужчины, который систематически не платил штрафы. У него накопилось 80 тысяч гривен долга за превышение скорости и нетрезвое вождение.

Нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии. Об этом в фейсбуке сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Читайте также Скорость 180: в Харькове задержали водителя, который гонял по городу на элитном внедорожнике

Первое изъятое авто

"Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, навеселе быстрая езда ему казалась еще интереснее и безопаснее", – написал в соцсети чиновник. Он объяснил что это – первое изъятое в Харькове авто в рамках новой инициативы Минюста и МВД.

Как пишет издание Borg.Expert, количество таких системных нарушителей и любителей скоростной езды только в Харькове составляет до 10 человек, в Киеве – до 30. В целом по всей стране их около 50.



Изъятый у водителя-нарушителя автомобиль / Фото с фейсбук-страницы Гайченко



Нарушитель оказался иностранцем / Фото с фейбсук-страницы Гайченко

Что известно об инициативе по изъятию авто

Ранее в Минюсте анонсировали, что у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости в городе, будут изымать авто. Мол, к таким радикальным решениям резонансные ДТП в Харькове. Поэтому изъятие авто решили начать именно с этого города. Сейчас условной "цифрой реагирования" выбрали превышение скорости в 150 километров в час.

Смертельные ДТП в Харькове в октябре

26 октября в Харькове автомобиль Infiniti на огромной скорости пролетел на красный свет и снес Chevrolet. Водитель легковушки погиб на месте. Подозреваемым в преступлении является 16-летний парень, который ранее уже имел проблемы с законом.

28 октября другая водитель на элитной машине, также Infiniti, на скорости снесла женщину, которая шла по "зебре". Трагедия произошла всего лишь в 100 метрах от места аварии с участием подростка.

Полный текст сообщения Гайченко в фейсбуке:

Сказано – сделано. Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста, совместно с МВД, по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, навеселе быстрая езда ему казалась еще интереснее и безопаснее. Нарушителем оказался гражданин Нигерии, возрастом 32 года.