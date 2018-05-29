Mercedes-Benz выпустил роскошную новинку с набором для чайных церемоний в салоне

Для пекинского автосалона Mercedes-Benz приготовил свою "люксовую" новинку, концепт роскошного то ли кроссовера, то ли лимузина, – Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Массивный тоннель-органайзер, который разделяет передние и задние кресла, содержит небольшой пищеблок по центру, с чайниками и чашками для чаепития. Вскипятить воду и заварить душистый напиток пассажиры могут прямо на ходу.

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