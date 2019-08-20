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      Mercedes разорвал девушку на куски: 18+ фото и видео жуткой ДТП возле Академгородка

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      ДТП на Академгородке, Киев – фото, видео 20.08.2019: девушку разорвало на куски
      Ужасная авария в Киеве: погибла девушка / "Информатор"

      Автомобиль Mercedes двигался от станции метро "Академгородок" в Киеве на скорости под 200 километров в час. Происходило это в ночь на 20 августа, примерно в 2:00. В это время девушка переходила дорогу и автомобиль влетел в нее. Сила столкновения была такой, что девушке оторвало ноги и другие части тела.

      Автомобиль-виновник трагедии едва затормозил у самого следующего перекрестка, но не стал ждать прибытия полиции и скрылся с места ДТП. Медики прибыли оперативно, однако смогли лишь констатировать смерть девушки. Об этом сообщил "Информатор".

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      Впоследствии правоохранители нашли этот Mercedes – с разнесенным вдребезги лобовым стеклом, из которого торчала окровавленная часть тела погибшей.

      Фото с места события от "Информатор" (только 18+!):

       

      Пока работали следователи (почти до 8 утра), мимо аварии проезжали жители Ирпеня, Бучи и пригородов Киева и видели ничем не прикрытые оторванные ноги и руки человека.

      Водителя-беглеца пока не нашли. Поэтому полиция сообщила номера автомобиля, совершившего смертельное ДТП (АА 4454 ТМ) и обратилась ко всем возможным свидетелям аварии, или тем, кто хоть что-то знает о местонахождении преступника. Их просят позвонить по телефону +380442719922 или 102.

      Коротко о трагедии: смотрите видео

      ВОЛНА СМЕРТЕЛЬНЫХ АВАРИЙ В УКРАИНЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ
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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Полиция Аварии и ДТП
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