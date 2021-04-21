В Одесском городском совете опубликовали онлайн карту. На ней отметили все защитные сооружения города. Кроме бомбоубежищ на карте есть медицинские учреждения и потенциально опасные здания.

В мэрии это сделали накануне длительных Пасхальных праздников и вероятной угрозы деэскалации конфликта Россией. Поскольку ряд военных экспертов не отвергают провокаций и попытки наступления врага.

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Какие защитные объекты есть в Одессе

На карте отметили 208 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также отметили медицинские учреждения и потенциально опасные здания.

Все защитные сооружения Одессы можно просмотреть здесь:

Укрытие осмотрели специалисты. Они защитят жителей от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Фонд защитных сооружений гражданской защиты включает хранилища гражданской защиты, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть использованы для укрытия населения,

– сообщили в ведомстве.

Также отметили, что главный враг – это паника. А ситуация пока – полностью контролируемая.

Обратите внимание! В Киеве также обнародовали карту бомбоубежищ. Здесь есть перечень мест, где можно укрыться в случае опасности.

Опасность со стороны России: основное

Весной 2021 года Кремль активизировался: в России начали активно стягивать войска к границам с Украиной и перебросили много единиц и подразделений в оккупированный Крым.

Мощная машина пропаганды работает без остановок: в сети боты распространяют фейки об обострении ситуации с Киевом, а также участились манипулятивные материалы на российском телевидении.

Украину поддержал Евросоюз: его члены официально обратились к Кремлю с требованием прекратить эскалацию конфликта.



Карта перемещения российских войск вдоль границы / Инфографика 24 канала