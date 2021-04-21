В мэрии Одессы обнародовали интерактивную карту бомбоубежищ по всему городу
В Одесском городском совете опубликовали онлайн карту. На ней отметили все защитные сооружения города. Кроме бомбоубежищ на карте есть медицинские учреждения и потенциально опасные здания.
В мэрии это сделали накануне длительных Пасхальных праздников и вероятной угрозы деэскалации конфликта Россией. Поскольку ряд военных экспертов не отвергают провокаций и попытки наступления врага.
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Какие защитные объекты есть в Одессе
На карте отметили 208 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также отметили медицинские учреждения и потенциально опасные здания.
Все защитные сооружения Одессы можно просмотреть здесь:
Укрытие осмотрели специалисты. Они защитят жителей от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.
Фонд защитных сооружений гражданской защиты включает хранилища гражданской защиты, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть использованы для укрытия населения,
– сообщили в ведомстве.
Также отметили, что главный враг – это паника. А ситуация пока – полностью контролируемая.
Опасность со стороны России: основное
- Весной 2021 года Кремль активизировался: в России начали активно стягивать войска к границам с Украиной и перебросили много единиц и подразделений в оккупированный Крым.
- Мощная машина пропаганды работает без остановок: в сети боты распространяют фейки об обострении ситуации с Киевом, а также участились манипулятивные материалы на российском телевидении.
- Украину поддержал Евросоюз: его члены официально обратились к Кремлю с требованием прекратить эскалацию конфликта.
Карта перемещения российских войск вдоль границы / Инфографика 24 канала
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