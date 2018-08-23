Мерил Стрип продает свое поместье в Нью-Йорке: роскошные фото изнутри

Голливудская киноактриса и трехкратная обладательница премии "Оскар" Мерил Стрип решила продать свой пентхаус в Нью-Йорке за почти 25 миллионов долларов.

Об этом сообщается на Today.

Большой и роскошный особняк Мерил Стрип и ее муж Дональд Гаммер приобрели еще в 2006 году за 10 миллионов долларов. Через 12 лет после жизни квартире, пара выставила ее на продажу за вдвое большую сумму – 24,6 миллиона долларов. Апартаменты расположены в жилом комплексе River Lofts в престижном районе Tribeca.

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В солнечном имении Мерил Стрип панорамные окна выходят на Манхэттен, в частности, на реку Гудзон и статую Свободы. В квартире размещены четыре большие спальни, две ванные комнаты, две гардеробные, гостиные, кухня, столовая и длинная терраса. Сейчас супруги Стрип и Гаммер проживают в резиденции в штате Коннектикут, США.



Дом Мерил Стрип в Нью-Йорке