Мерил Стрип провокационно обвинили в травме на "Оскаре 2018"

Голливудскую актрису Мерил Стрип, которая была номинирована на кинопремию "Оскар 2018" за роль в фильме "Секретное досье", смешно "поддели" на церемонии награждения.

Во время объявления победительницы в номинации "Лучшая актриса" на "Оскаре 2018", которые вручали Дженнифер Лоуренс и Джоди Фостер, последняя вышла на сцену театра Dolby на костылях.

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Когда Джен спросила коллегу, что с ней произошло, та отшутилась: "Стрип. Она сделала мне "Я, Тоня". Предпочитаю это не обсуждать".

На это у Мерил Стрип была очень веселая реакция.

К слову, по сюжету фильма "Я, Тоня", в которой сыграла главную роль Марго Робби, которую также номинировали как лучшую актрису, скандальная фигуристка Тоня достигала невиданных успехов на соревнованиях в США и стала первой, кто выполнил тройной аксель.

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Но наибольший вред ее карьере нанес неприятный инцидент на Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году, когда выяснилось, что Хардинг и ее бывший муж подослали человека, который нанес тяжелые травмы именитой сопернице фигуристки Нэнси Керриган, за что ее приговорили к трем годам условно, лишили всех титулов и дисквалифицировали.