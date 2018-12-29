Меркель и Путин провели телефонный разговор: обсудили конфликт в Азовском море

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Керченском проливе. Также лидер ЕС призвала Кремль освободить незаконно пленных в Азовском море украинских моряков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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Во время разговора политики обменялись мнениями относительно ситуации, сложившейся 25 ноября в Азовском море, когда Россия напала на украинские корабли и захватила 24-х моряков.

Также, они обсудили сирийский вопрос и планы США вывести свои войска из Сирии.

В то же время, официальная представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер на своей странице в Twitter добавила, что канцлер Германии призвала Путина освободить всех военнопленных моряков.

Кроме того, Меркель приветствовала договоренность об установлении "новогоднего перемирия" на востоке Украины, которое было достигнуто 27 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.

In einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten #Putin hat sich Kanzlerin #Merkel erneut für die Freilassung der festgenommenen Seeleute aus der #Ukraine ausgesprochen. Im Mittelpunkt des Telefonats außerdem: Die Lage in Syrien. pic.twitter.com/sTBwbEhxbH — Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) 28 грудня 2018 р.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмануэль Макрон выступили с совместным заявлением об освобождении украинских моряков, находящихся в плену РФ. Также, они призвали РФ обеспечить свободный и беспрепятственный транзит для всех кораблей через Керченский пролив.

Как украинские моряки попали в российскийплен?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.