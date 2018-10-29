Меркель уходит: почему канцлер Германии оставляет пост лидера ХДС, и как это повлияет на Украину

Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о намерении оставить пост главы ХДС и больше не баллотироваться на пост главы правительства – сенсация. Меркель – одна из самых влиятельных мировых политиков, которая играет серьезную роль для Украины.

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Почему Меркель решила уйти и чего ожидать Украине, – в материале 24 канала.

Одна из самых успешных канцлеров Германии

Ангела Меркель в 2018 году четвертый раз стала главой немецкого правительства. Столько же побед на выборах было, разве что, у ее однопартийцев Конрада Аденауэра после окончания Второй Мировой войны и Гельмута Коля в 1980-90-ые годы. Впервые Меркель стала премьером в 2005 году, во второй раз – в 2009, в третий раз – 2013.

Ангела Меркель 12 раз возглавила топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Меркель смогла так долго пробыть канцлером благодаря нескольким факторам. В частности, благодаря ей ЕС вышел из экономического кризиса 2008 года и состоялось экономическое оживление.



Ангела Меркель 12 раз возглавила топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

Однако решение Меркель уйти с поста лидера ХДС и больше не баллотироваться в канцлеры, по мнению специалистов, связано с мигрантским кризисом, связанным с боевыми действиями России в Сирии. Это привело к тому, что результаты выборов в Германии в сентябре 2017 года заставили Меркель пойти на не очень желаемый для себя союз с социал-демократами. Мигрантский кризис, говорит дипломат Александр Хара, подорвал популярность Меркель на фоне роста правых настроений в Германии.

В вопросе мигрантов из Сирии Меркель все сделала в соответствии с нормам и ценностям ЕС – временно впустила в страну миллион беженцев и потребовала от других государств согласиться на квоты для мигрантов. Но это сказалось на том, что ее партия ХДС немного уступила на последних выборах в Баварии. Поэтому это решение – больше внутреннее давление самой Меркель, что ее лидерство тянет партию вниз. Но она останется на посту канцлера,

– отметил Александр Хара.

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Хотя Меркель стала в четвертый раз канцлером, популярность ХДС продолжает снижаться. По словам Хары, ее решение оставить пост главы ХДС связано с тем, что она, как ответственный политик, не хочет, чтобы определенный негатив из-за мигрантского кризиса повлиял на позиции партии.

Меркель, Путин и Украина

В течение многих лет между Меркель и Путиным были достаточно дружеские отношения, которые выражались в тесном экономическом сотрудничестве Германии и России. Прежде всего, поставке российского газа. Две страны согласовали строительство газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в обход Украины.

Российская агрессия Путина против Украины резко изменила отношения между немецким канцлером и российским президентом. Даже до того, что в 2014 году Меркель сказала тогдашнему президенту США Обаме, что Путин потерял связь с реальностью, и "живет в другом мире".

Именно Меркель принадлежит заслуга в том, что в 2015 году после длительных переговоров нормандской четверки в Минске удалось остановить российскую агрессию на Донбассе. Как вспоминает бывший президент Франции Франсуа Олланд в своей новой книге "Уроки власти", намерения Путина были вполне очевидными.

"Путин хотел сохранить свое влияние на русскоязычные регионы и максимально ослабить проевропейскую власть в Киеве. После провала режима прекращения огня, бои между украинским войском и парамилитарными сепаратистскими отрядами разгорелись с новой силой", – говорится в книге Олланда.



Меркель была движущей силой на исторических переговорах в 2015 году

Согласно воспоминаниям Олланда, первый черновик будущего Минского соглашения писала Ангела Меркель.

"Она никому, даже своим советникам, не позволяла формулировать статьи соглашения. Такой у нее темперамент и такая методика: она очень серьезная, старательная и внимательная. Российский президент так разнервничался, что начал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выявило, что российские войска на востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", – говорится в книге экс-президента Франции.

Он также упомянул, что Путин ушел, и после этого стало известно, что боевикам соглашение не подходит.

Ангела Меркель ледяным тоном пообещала Путину длительную изоляцию. Тот заколебался и все искал, как выиграть время... Его цель – максимально ослабить Киев, надеясь впоследствии увидеть у власти команду, более уступчивую российским интересам и отдаленную от Евросоюза. Больше всего он не хочет вступления Украины в НАТО и получения оружия, которое могло бы изменить баланс сил. Путин выходит позвонить. Через несколько минут он возвращается и сообщает, что сепаратисты – те самые, о которых он говорил утром, мол, их не знает, – согласны,

– говорится в воспоминаниях экс-лидера Франции.

Собственно, в основном усилиям Меркель ЕС согласился на введение антироссийских санкций за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.

"Северный поток-2"

В течение этого года между Германией и Россией появилось определенное потепление в связи со строительством "Северного потока-2". После длительной паузы Германия дала согласие на продолжение строительства.

18 мая Ангела Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Лидеры стран обсудили ряд вопросов, в частности, газовый конфликт вокруг поставок голубого топлива из РФ в Западную Европу, ситуацию в Украине и нормандский формат. Меркель настаивала на том, чтобы Путин предоставил гарантии того, что российский газ будет по-прежнему транспортироваться через Украину наравне с новым газопроводом "Северный поток-2".



Несмотря на санкции Германия согласилась строить вместе с Россией "Северный поток-2"

18 августа в правительственной резиденции Мезеберг Меркель вновь встретилась с Путиным. Встреча длилась довольно долго. Меркель и Путин вышли к прессе перед началом переговоров. Канцлер Германии отметила, что они будут обсуждать вопросы Сирии, Украины. А также строительства невыгодного для Украины совместного немецко-российского проекта газопровода.

В Украине такую позицию Германии восприняли, как предательство. Президент Петр Порошенко заявил, что государство сделает все, чтобы не дать России использовать "Северный поток-2", как элемент гибридной войны, как против Киева, так и Европы.

27 октября президенты Турции, Франции, России и канцлер ФРГ провели совместный саммит в Стамбуле по Сирии, где договорились продвигать политический процесс в этой стране, в частности, путем лучшей координации различных инициатив, и не прекращать борьбы с террористическими группами. Немецкие политики раскритиковали Меркель за участие в этом саммите.

Как изменится политика Германии в отношении Украины с уходом Меркель?

Александр Хара отмечает: в случае отхода от лидерства Меркель в ХДС внешняя политика Германии не претерпит быстро кардинальных изменений по России и Украине. Хотя, отмечает эксперт, в целом немцы понимают опасность со стороны Путина. Но, в отличие от Меркель, которая считает, что диалог – диалогом, но уступок не должно быть, пока Россия не начнет выполнять определенные условия, в правительстве ФРГ хотели бы видеть Путина более активным игроком в Германии.

Ангела Меркель – скала, которая поддерживает Украину в борьбе с российским агрессором. Хотя иногда нам кажется, что реакция ЕС на агрессию РФ мягкая. Впрочем, учитывая именно объединение и сложные механизмы принятия решений в ЕС, то Меркель надо дать Героя Украины за то, что она объединила и до сих пор держит Европу в противостоянии с РФ,

– подчеркнул Александр Хара.

На место главы ХДС после партийных выборов, которые состоятся в декабре 2018 года, есть уже три претендента. Крамп-Карренбауер, которая стала генсекретарем ХДС в этом году, сообщила руководству партии, что будет баллотироваться на пост председателя партии. Также о намерении побороться за высший пост в ХДС заявили министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и бывший председатель фракции ХДС в Бундестаге Фридрих Мерц.



После ухода Меркель Путин все внимание переключит на поддержку ее конкурентов

В любом случае смена председателя ХДС не повлияет на отношения между Германией и Украиной сегодня. Меркель все равно будет оставаться главой правительства до следующих парламентских выборов в 2021 году. Кто их выиграет – сложно спрогнозировать. Однако Путин приложит усилия, чтобы к власти пришли близкие к нему социал-демократы. Тогда у него появится шанс поколебать позицию Германии и добиться снятия санкций.