Меркель, Макрон или Зеленский: кто из "нормандской четверки" может стать на сторону Путина
Уже скоро, 9 декабря, в Елисейском дворце, в самом центре Парижа, состоится встреча "нормандской четверки". Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин соберутся на переговоры в таком формате впервые за последние 3 года.
И пока в Париже готовятся к поиску новой последовательности старого комплекса мер для урегулирования конфликта на Донбассе, в Киеве говорят, что готовы отказаться от Минска-2.
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Первыми о встрече лидеров стран сообщили французские СМИ и даже назвали задачи переговоров. Цель саммита: открыть новую последовательность выполнения Минских соглашений. У украинского министра иностранных дел есть альтернатива – это операция по поддержанию мира на Донбассе, но в Кремле к этому не готовы.
Мы видим заявление, например, сегодня министр иностранных дел Украины, если не ошибаюсь, заявил о том, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений. Ну это как? А мы что тогда будем обсуждать,
– заявил Владимир Путин.
Москва добивалась многих уступок от Киева.
- Украина согласилась на формулу Штайнмайера
- Провела разведение на линии разграничения на Донбассе.
Но взамен не получила никаких уступок от Кремля. Потому вопрос контроля над частью украино-российской границы остается открытым, а без этого не возможны выборы в квазиреспубликах.
Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала
Российские эксперты говорят, что Кремль готов к уступкам. Но, конечно же, выгодных для себя. В частности Путин не будет настаивать на сохранении на должностях боевиков, расставленных Сурковым в так называемых ДНР и ЛНР. Однако есть вещи, на которые глава Кремля не пойдет ни при каких условиях.
Есть пункты, от которых Путин отступить не может. Потому что тогда он теряет лицо перед своими избирателями в России. Это автономия, тут даже говорить не о чем. Автономию Донбасса Путин будет пробивать 100%. Это условие не обсуждается для него,
– подчеркнул российский политический эксперт Леонид Радзиховский.
Владимиру Путину готов помогать Эммануэль Макрон. Потому что тоже имеет свои интересы как в России, так и в решении конфликта на Донбассе. В Москве же заявляют, что Владимир Зеленский вполне может пристать на предложения французского и российского президентов, ведь установление мира на Донбассе было среди его предвыборных обещаний украинцам. Украинские эксперты предупреждают, что не стоит верить обещаниям Кремля. Ведь история уже доказала: Владимир Путин не играет по международным правилам. И яркий пример этому – нарушение Будапештского меморандума.
Что такое нормандский формат? Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.
Кремль уже не раз переносил дату проведения встречи в Нормандском формате. Переговоры по саммиту лидеров Украины, Франции, Германии и России продолжались с сентября. И все это время Владимир Путин выдвигал все новые условия для проведения встречи. Сейчас Москва подтверждает саммит в Париже 9 декабря. Но пол месяца – это большой срок и Путин все еще может заблокировать.