Меркель, Макрон или Зеленский: кто из "нормандской четверки" может стать на сторону Путина

Уже скоро, 9 декабря, в Елисейском дворце, в самом центре Парижа, состоится встреча "нормандской четверки". Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин соберутся на переговоры в таком формате впервые за последние 3 года.

И пока в Париже готовятся к поиску новой последовательности старого комплекса мер для урегулирования конфликта на Донбассе, в Киеве говорят, что готовы отказаться от Минска-2.

К слову, Россия вернула Украине захваченные корабли

Первыми о встрече лидеров стран сообщили французские СМИ и даже назвали задачи переговоров. Цель саммита: открыть новую последовательность выполнения Минских соглашений. У украинского министра иностранных дел есть альтернатива – это операция по поддержанию мира на Донбассе, но в Кремле к этому не готовы.

Мы видим заявление, например, сегодня министр иностранных дел Украины, если не ошибаюсь, заявил о том, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений. Ну это как? А мы что тогда будем обсуждать,

– заявил Владимир Путин.

Москва добивалась многих уступок от Киева.

Украина согласилась на формулу Штайнмайера

Провела разведение на линии разграничения на Донбассе.

Но взамен не получила никаких уступок от Кремля. Потому вопрос контроля над частью украино-российской границы остается открытым, а без этого не возможны выборы в квазиреспубликах.



Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала

Российские эксперты говорят, что Кремль готов к уступкам. Но, конечно же, выгодных для себя. В частности Путин не будет настаивать на сохранении на должностях боевиков, расставленных Сурковым в так называемых ДНР и ЛНР. Однако есть вещи, на которые глава Кремля не пойдет ни при каких условиях.

Есть пункты, от которых Путин отступить не может. Потому что тогда он теряет лицо перед своими избирателями в России. Это автономия, тут даже говорить не о чем. Автономию Донбасса Путин будет пробивать 100%. Это условие не обсуждается для него,

– подчеркнул российский политический эксперт Леонид Радзиховский.

Владимиру Путину готов помогать Эммануэль Макрон. Потому что тоже имеет свои интересы как в России, так и в решении конфликта на Донбассе. В Москве же заявляют, что Владимир Зеленский вполне может пристать на предложения французского и российского президентов, ведь установление мира на Донбассе было среди его предвыборных обещаний украинцам. Украинские эксперты предупреждают, что не стоит верить обещаниям Кремля. Ведь история уже доказала: Владимир Путин не играет по международным правилам. И яркий пример этому – нарушение Будапештского меморандума.

Что такое нормандский формат? Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.

Кремль уже не раз переносил дату проведения встречи в Нормандском формате. Переговоры по саммиту лидеров Украины, Франции, Германии и России продолжались с сентября. И все это время Владимир Путин выдвигал все новые условия для проведения встречи. Сейчас Москва подтверждает саммит в Париже 9 декабря. Но пол месяца – это большой срок и Путин все еще может заблокировать.