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      Меркель обеспокоена растущей агрессией США по отношению к "Северному потоку-2"

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      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / 24 Канал

      Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена возможными действиями Белого дома по отношению к газовому проекту после того, как вице-президент США Майкл Пенс призвал Евросоюз отказаться от строительства российского подводного газопровода в обход Украины.

      Об этом повыдомило издание Bloomberg.

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      Отмечается, что в течение последних десяти дней американские дипломаты пытались склонить высокопоставленных чиновников из Парижа и Брюсселя к усилению своих позиций по проекту.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      18 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майкл Пенс отметил жесткой позиции США по газопроводу "Северный поток-2" и призвал Евросоюз последовать их примеру. Ранее США неоднократно критиковали проект, а посол США в ФРГ Ричард Гренелл даже письменно предупредил немецкие фирмы о возможности принятия по ним ограничительных мер через поддержку строительства газопровода.

      На конференции Меркель заявила, что она на стороне Порошенко, но Россия останется партнером Германии. В частности, Ангела Меркель поддержала "Северный поток-2". По ее словам, "российский газ остается российским независимо от того, как он поступает – через Балтийское море или через Украину".

      Что такое Мюнхенская конференция по безопасности?Это ежегодная конференция, проводимая в немецком Мюнхене с 1962 года. К 1993 году собрание называлось Конференция по военным вопросам и проводилась под эгидой партии "Христианско-социальный союз", с 1998 года финансируется правительством Германии. В 2019 году 55 по счету конференция началась 15 февраля. Кроме украинского президента, ее посетили около 500 участников, среди которых 40 президентов и глав правительств, а также 100 министров.

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      Теги: Новости политики Северный поток-2 Европа Новости США Ангела Меркель
      Источник: 24 Канал
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