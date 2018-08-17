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Меркель подстраховывается, а Путин пользуется моментом, – эксперт о встрече двух лидеров

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Ангела Меркель и Владимир Путин
Ангела Меркель и Владимир Путин / The Independent

Из-за политики президента США Дональда Трампа Ангела Меркель и Владимир Путин, возможно, будут вынуждены сблизиться после долгого периода конфронтации. Так, 18 августа два лидера встретятся во дворце Мезеберг под Берлином. Это будет их первая двусторонняя встреча в Германии за пять лет.

Об этом пишет Bloomberg.

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Для Путина – это прорыв в прекращении изоляции России, для Меркель – подтверждение ведущей роли в Европе, несмотря на неудачу на выборах, отмечают авторы статьи.

Меркель подстраховывается, а Путин пользуется моментом,
– прокомментировал для издания встречу двух политиков старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Йозеф Яннинг.

По его словам, после встречи Трампа с Путиным и его нападок на Меркель "ей нужно установить контакт с Путиным. Она не хочет потерять шанс удержать главу Кремля в приемлемых пределах Германии".

На повестке дня переговоров – конфликты в Украине и в Сирии, напоминают журналисты.

"Меркель понимает, что сейчас время искать возможности для взаимодействия с Россией. Если можно сделать шаг вперед в том, что касается Сирии, вопросов с энергетикой или Украины, это будет хорошо для Германии как лидера Европы", – отмечает бывший сотрудник Немецкого общества внешней политики, советник "Газпрома" Александр Рар.

Кроме того, над переговорами 18 августа может нависнуть экономический кризис в Турции и ее конфликт с США, говорится в статье. По словам Яннинга, на фоне спора между Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Эрдоганом Меркель "не заинтересована в том, чтобы через Вашингтон турецкий лидер перешел в лагерь Москвы и отдалился от НАТО", добавил аналитик.

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Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин Ангела Меркель Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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