Меркель провела воспитательную работу с футболистами сборной перед поездкой в Россию: детали

Футболисты национальной сборной Германии перед поездкой на чемпионат мира в Россию прошли "определенную" политическую подготовку.

Об этом рассказал президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель, сообщает "Немецкая волна".

"Мы подготовили игроков с помощью интенсивного разговора с канцлером, поговорили и о ее оценке политической ситуации в этой стране", – сказал Гринделб.

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По его мнению, больше в плане подготовки сделать было невозможно. Он также отметил, что "это все-таки футбол".

Гриндлеб добавил, что встреча команды Германии с Владимиром Путиным не будет.

К слову, МИД Польши предупредило поляков, которые намерены поехать на ЧМ в Россию об угрозе терактов.