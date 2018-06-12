Меркель провела воспитательную работу с футболистами сборной перед поездкой в Россию: детали
Футболисты национальной сборной Германии перед поездкой на чемпионат мира в Россию прошли "определенную" политическую подготовку.
Об этом рассказал президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель, сообщает "Немецкая волна".
"Мы подготовили игроков с помощью интенсивного разговора с канцлером, поговорили и о ее оценке политической ситуации в этой стране", – сказал Гринделб.
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По его мнению, больше в плане подготовки сделать было невозможно. Он также отметил, что "это все-таки футбол".
Гриндлеб добавил, что встреча команды Германии с Владимиром Путиным не будет.
К слову, МИД Польши предупредило поляков, которые намерены поехать на ЧМ в Россию об угрозе терактов.
Источник: 24 Канал
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