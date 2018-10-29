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      Меркель уходит с поста главы ХДС: кто заменит действующего канцлера Германии в партии

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      СМИ обнародовали имена кандидатов, которые могут заменить Меркель на посту главы ХДС
      СМИ обнародовали имена кандидатов, которые могут заменить Меркель на посту главы ХДС / Getty Images

      После того, как действующая канцлер Германии Ангела Меркель покинет посты председателя "Христианско-демократического союза", на ее место претендуют уже три человека, среди которых есть как критики, так и союзники политика.

      Ранее СМИ сообщали, что действующая канцлер Германии Ангела Меркель намерена покинуть пост председателя партии "Христианско-демократический союз".

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      Впоследствии сама политик подтвердила эту информацию и отметила, что не будет принимать участия в партийных выборах, которые пройдут в декабре 2018 года.

      Как сообщает немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на собственные источники, на пост председателя ХДС уже претендуют три человека.

      По информации ресурса, это, в частности, известный в прошлом критик Меркель Йенс Шпан, который сейчас возглавляет министерство здравоохранения страны и является представителем правого крыла Христианско-демократического союза.

      Также готовы побороться, чтобы заменить действующего канцлера в партии, союзница Меркель и генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и бывший председатель консервативного блока в Бундестаге Фридрих Мерц.

      В то же время издание добавляет, что в понедельник, 29 октября, лидеры ХДС встретились в Берлине, чтобы обсудить провал политсилы под руководством Меркель на двух последних региональных выборах.

      Напомним, 29 октября Ангела Меркель также сообщила, что не станет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончится ее полномочия председателя правительства. В правительстве, со своей стороны заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.

      Теги: Новости политики Ангела Меркель
      Источник: 24 Канал
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