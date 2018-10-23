Германия пошла на газовые уступки США для ослабления России: известны детали

Канцлер Германии Ангела Меркель уступила лидеру США Дональду Трампу. Меркель предложила правительственную поддержку усилиям, направленным на появление американского газа в стране для ослабления позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Издание отмечает, что в этом месяце Меркель на закрытом завтраке с депутатами сообщила о решении правительства взять на себя часть финансирования строительства терминала для сжиженного природного газа из США. Терминал будет расположен на севере Германии.

Проект не реализовывался на протяжении многих лет. Однако Трамп активно лоббировал его в Европе, чтобы увеличить объемы закупленного в США сжиженного газа и уменьшить энергетическую зависимость Европы от России.

Как отмечает издание, попытки Вашингтона открыть свой рынок для американских компаний зашли в тупик. Известно, что Германия получает большую часть своего газа из России.

Меркель подчеркнула, что решение о софинансировании терминала для СПГ является "стратегическим" и может окупиться в долгосрочной перспективе.

Пресс-секретарь правительства Германии сообщил изданию, что этот шаг был сделан из-за экономических интересов Германии, а не из-за давления США.

Через несколько дней после общения Меркель с депутатами подали одну из первых заявок на государственную помощь для строительства терминала в городе Штаде неподалеку от Гамбурга.

В США и Германии считают, что Меркель надеется благодаря поставкам американского газа решить длительный торговый спор с Вашингтоном. Другая версия – она надеется избежать введения американских санкций из-за строительства газопровода "Северный поток-2".

К слову, ранее федеральное правительство Германии не поддержало желание президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который ограничивает производство ракет средней и малой дальности.