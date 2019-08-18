Меркель вернулась из отпуска и рассказала о состоянии своего здоровья

Канцлер Германии Ангела Меркель была в отпуске и уже готова вернуться к работе, потому что уверена, что приступы дрожи уже не повторятся.

Она отдыхала в горах и посетила Байрейтский фестиваль, сообщает Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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После отдыха канцлер провела встречу с жителями города в Мекленбург-Передняя Померания и рассказала немного о себе. Она призналась, что у нее никогда не было домашнего любимца, хотя и очень хотела.

Сторонники Меркель спросили, что напишут о ней в школьных учебниках. "Она пыталась", – ответила политик.

Также канцлер не могла не вспомнить о своих недавних приступах дрожи. Она заверила, что этого больше не повторится.

Я понимаю, что у многих возникают вопросы по поводу моего состояния здоровья. Вот почему, я обязана прояснить ситуацию. С уверенностью могу сказать, что способна выполнять свою работу. Инциденты, которые вызвали волнение, больше не повторятся,

– заверила Меркель.

Стоит отметить, что она не будет участвовать в выборах 2021 на пост канцлера и еще ранее отметила, что по истечении срока полномочий у нее будет "другая жизнь".

Когда Меркель становилось плохо?

Впервые неконтролируемый приступ заметили у Ангелы Меркель 18 июня во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Она сильно дрожала, было заметно, что канцлеру трудно устоять на ногах и она может потерять сознание.

Приступ у Меркель во время встречи с Зеленским: видео

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7 — DW Politics (@dw_politics) 18 червня 2019 р.

Вскоре ситуация повторилась. 27 июня во время речи президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера журналисты обратили внимание на то, что руки Ангелы Меркель сильно дрожали. Тогда ей пришлось крепко прижать их к телу, чтобы это было менее заметно.

Меркель начала дрожать на встрече с президентом Германии: видео

Третий инцидент с дрожью, произошел он, когда Меркель и глава финского правительства Антти Ринне, 10 июля, слушали гимны стран. Мужчина никак не отреагировал на недомогание коллеги. Позже канцлер сообщила журналистам, что ее самочувствие в норме и поводов для беспокойства нет.

Ангеле Меркель стало плохо на церемонии встречи премьер-министра Финляндии: видео