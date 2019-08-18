Меркель вернулась из отпуска и рассказала о состоянии своего здоровья
Канцлер Германии Ангела Меркель была в отпуске и уже готова вернуться к работе, потому что уверена, что приступы дрожи уже не повторятся.
Она отдыхала в горах и посетила Байрейтский фестиваль, сообщает Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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После отдыха канцлер провела встречу с жителями города в Мекленбург-Передняя Померания и рассказала немного о себе. Она призналась, что у нее никогда не было домашнего любимца, хотя и очень хотела.
Сторонники Меркель спросили, что напишут о ней в школьных учебниках. "Она пыталась", – ответила политик.
Также канцлер не могла не вспомнить о своих недавних приступах дрожи. Она заверила, что этого больше не повторится.
Я понимаю, что у многих возникают вопросы по поводу моего состояния здоровья. Вот почему, я обязана прояснить ситуацию. С уверенностью могу сказать, что способна выполнять свою работу. Инциденты, которые вызвали волнение, больше не повторятся,
– заверила Меркель.
Стоит отметить, что она не будет участвовать в выборах 2021 на пост канцлера и еще ранее отметила, что по истечении срока полномочий у нее будет "другая жизнь".
Когда Меркель становилось плохо?
Впервые неконтролируемый приступ заметили у Ангелы Меркель 18 июня во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Она сильно дрожала, было заметно, что канцлеру трудно устоять на ногах и она может потерять сознание.
Приступ у Меркель во время встречи с Зеленским: видео
Вскоре ситуация повторилась. 27 июня во время речи президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера журналисты обратили внимание на то, что руки Ангелы Меркель сильно дрожали. Тогда ей пришлось крепко прижать их к телу, чтобы это было менее заметно.
Меркель начала дрожать на встрече с президентом Германии: видео
Третий инцидент с дрожью, произошел он, когда Меркель и глава финского правительства Антти Ринне, 10 июля, слушали гимны стран. Мужчина никак не отреагировал на недомогание коллеги. Позже канцлер сообщила журналистам, что ее самочувствие в норме и поводов для беспокойства нет.
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