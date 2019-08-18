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      Меркель вернулась из отпуска и рассказала о состоянии своего здоровья

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      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / Getty image

      Канцлер Германии Ангела Меркель была в отпуске и уже готова вернуться к работе, потому что уверена, что приступы дрожи уже не повторятся.

      Она отдыхала в горах и посетила Байрейтский фестиваль, сообщает Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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      После отдыха канцлер провела встречу с жителями города в Мекленбург-Передняя Померания и рассказала немного о себе. Она призналась, что у нее никогда не было домашнего любимца, хотя и очень хотела.

      Сторонники Меркель спросили, что напишут о ней в школьных учебниках. "Она пыталась", – ответила политик.

      Также канцлер не могла не вспомнить о своих недавних приступах дрожи. Она заверила, что этого больше не повторится.

      Я понимаю, что у многих возникают вопросы по поводу моего состояния здоровья. Вот почему, я обязана прояснить ситуацию. С уверенностью могу сказать, что способна выполнять свою работу. Инциденты, которые вызвали волнение, больше не повторятся,
      – заверила Меркель.

      Стоит отметить, что она не будет участвовать в выборах 2021 на пост канцлера и еще ранее отметила, что по истечении срока полномочий у нее будет "другая жизнь".

      Когда Меркель становилось плохо?

      Впервые неконтролируемый приступ заметили у Ангелы Меркель 18 июня во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Она сильно дрожала, было заметно, что канцлеру трудно устоять на ногах и она может потерять сознание.

      Приступ у Меркель во время встречи с Зеленским: видео

      Вскоре ситуация повторилась. 27 июня во время речи президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера журналисты обратили внимание на то, что руки Ангелы Меркель сильно дрожали. Тогда ей пришлось крепко прижать их к телу, чтобы это было менее заметно.

      Меркель начала дрожать на встрече с президентом Германии: видео

      Третий инцидент с дрожью, произошел он, когда Меркель и глава финского правительства Антти Ринне, 10 июля, слушали гимны стран. Мужчина никак не отреагировал на недомогание коллеги. Позже канцлер сообщила журналистам, что ее самочувствие в норме и поводов для беспокойства нет.

      Ангеле Меркель стало плохо на церемонии встречи премьер-министра Финляндии: видео

       

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      Теги: Ангела Меркель
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