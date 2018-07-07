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22:57, 6 июля
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Меркель заявила, что через Украину Германия увеличит расходы на оборону

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Ангела Меркель
Ангела Меркель / Фото из свободных источников

Канцлер Германии Ангела Меркель вспомнила об аннексии Россией Крыма и войне на Востоке Украины, объясняя необходимость увеличения Германией расходов на оборону.

Об этом сообщает DW.

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"Вызовы, которые стоят перед НАТО радикально изменились в последние годы", – заявила Меркель.

По словам канцлера Германии, после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".

Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы,
– заявила Меркель.

Канцлер Германии также подчеркнула необходимость работать над хорошими отношениями с Россией.

"Конечно мы хотим иметь ответственные отношения с Россией. Из-за этого мы будем продолжать вести переговоры в Совете Россия – НАТО", – добавила она.

Теги: НАТО Ангела Меркель Новости политики
Источник: 24 Канал
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