Меркель заявила, что через Украину Германия увеличит расходы на оборону
Канцлер Германии Ангела Меркель вспомнила об аннексии Россией Крыма и войне на Востоке Украины, объясняя необходимость увеличения Германией расходов на оборону.
Об этом сообщает DW.
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"Вызовы, которые стоят перед НАТО радикально изменились в последние годы", – заявила Меркель.
По словам канцлера Германии, после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".
Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы,
– заявила Меркель.
Канцлер Германии также подчеркнула необходимость работать над хорошими отношениями с Россией.
"Конечно мы хотим иметь ответственные отношения с Россией. Из-за этого мы будем продолжать вести переговоры в Совете Россия – НАТО", – добавила она.
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