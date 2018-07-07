Меркель заявила, что через Украину Германия увеличит расходы на оборону

Канцлер Германии Ангела Меркель вспомнила об аннексии Россией Крыма и войне на Востоке Украины, объясняя необходимость увеличения Германией расходов на оборону.

Об этом сообщает DW.

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"Вызовы, которые стоят перед НАТО радикально изменились в последние годы", – заявила Меркель.

По словам канцлера Германии, после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".

Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы,

– заявила Меркель.

Merkel makes the case for higher defence spending ahead of the NATO summit:



1. Mentions annexation Crimea & military activities in eastern Ukraine (but doesn't mention Russia in that context)pic.twitter.com/mD5qOeKVa0 — Marcel Dirsus (@marceldirsus) July 7, 2018

Канцлер Германии также подчеркнула необходимость работать над хорошими отношениями с Россией.

"Конечно мы хотим иметь ответственные отношения с Россией. Из-за этого мы будем продолжать вести переговоры в Совете Россия – НАТО", – добавила она.