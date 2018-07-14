Мертвец забил свой последний гол: жуткий случай произошел в Венесуэле

Игроку сборной Венесуэлы по футзалу U-20 Кедуину Индриаго все же удалось даже после смерти отличиться самым важным голом.

Соответствующее видео появилось в сети.

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На ролике можно увидеть, как собравшиеся передают друг другу мяч, а в конце один из них направляет его в гроб с покойным, чтобы тот срикошетил в ворота.

Дело в том, что спортсмен погиб в автокатастрофе, а его команда таким образом отдала ему дань уважения на футзальном поле.

Напомним, в 2016 году самолет, который с бразильской командой "Шапекоэнсе" летел на финал Южноамериканского кубка против колумбийского "Атлетико Насьональ", разбился на холме Эль Гордо в восточной Боливии. В итоге почти все футболисты и тренерский штаб погибли. Впоследствии в Бразилии состоялись многочисленные мероприятия по чествованию команды.