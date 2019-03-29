Президентські вибори-2019: "мертві душі" як "живий" фальсифікат

28 березня – це був останній день, коли можна оприлюднювати опитування громадської думки щодо виборів.

Для тих, хто більш-менш розбирається в широкому меню вітчизняної політичної кухні цілком очевидно, що під час цієї кампанії роль соціології була надзвичайно впливовою. Саме завдяки опитуванням (а, точніше, оприлюдненню результатів) виборці почергово, то мобілізувалися, то демобілізувалися. І так по колу... До слова, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення встановила, що серед найбільш поширених порушень в медіа під час президентської кампанії–2019 було саме некоректне оприлюднення соціологічних даних.

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В чому саме проявлялася ця некоректність?

Гранично часто в телевізійних студіях, під час ефірів, ведучі не інформували виборців у повній мірі щодо методу проведення опитувань, періоду дослідження, статистичної похибки, тощо. За таких умов, сподіватися на те, що соціологи (а відтак і журналісти) назвуть замовників цих часто, до речі, "липових" досліджень, не доводиться.

Очевидно, що якби ЗМІ не озвучували б результати соцдосліджень без вказання конкретного замовника, соціологи апріорі були б змушені вийти з тіні, оскільки без медіа коефіцієнт корисної дії (КПД) цих досліджень був би фактично нульовим.

Мертві "йдуть" на вибори також

Втім, соціологічне ходіння по лезу – далеко не єдина маніпулятивна виборча "фішка".

"Мертві душі", пошкоджені бюлетені, масове їхнє вкидання, зумисний зрив виборів на окремо взятій дільниці, так звані "каруселі" – це найпоширеніші технології фальсифікацій на минулих виборах. Аналогічні "больові точки", за прогнозами експертів, матимуть місце і на поточних виборах.

Особливу увагу фахівці звертають на проблему "мертвих душ" – і цілком зрозуміло чому саме. По-перше, існує проблема зі списками виборців саме у первинному веденні державного реєстру виборців, який було запроваджено ще у далекому 2006 році! По-друге, відомості в цей реєстр вносять РАЦС і орган місцевого самоврядування. Хто керує РАЦСом? Правильно Мінюст, з подачі якого реєстр виборців може "випадково" не оновлюватися з тим, аби була можливість "правильно" корегувати певні реєстраційні відомості.

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Принагідно варто зауважити, що Держреєстр оновлює дані про виборців щомісяця, а у період виборів за 10 і 4 дні до голосування. На переконання фахівців, з тим, аби уникнути неточностей у виборчих списках, варто об'єднати реєстри РАЦСу і місцевого самоврядування. Це досить тривалий у часовому вимірі процес, тому цілком зрозуміло, що за кілька днів, які залишилися до виборчого часу "Ч", зробити це нереально в принципі.

Згідно з діючим наразі законодавством, саме органи місцевого самоврядування і РАЦС надають інформацію про виборців державним реєстрам, і на етапі передачі цих даних дуже часто трапляються неточні або завідомо викривлені дані про реєстрацію людей тощо.

Політолог Андрій Золотарьов впевнений, що "мертві душі" стануть одним з головних чинників фальсифікацій результатів голосування.

Ситуація з реєстром виборців це, як і все те, до чого прикладає руку наша держава, халтура і шахрайство. Тому "намалювати" голосування "мертвих душ" не складно, якщо стоїть така задача. Особливо з тим складом Центрвиборчкому який ми маємо,

– упевнений експерт.

До речі, на сайті Держреєстру виборців в списках значаться загиблий в 2017 році командир батальйону "Сомалі" Михайло Толстих ("Гіві") і вбитий в минулому році глава так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Цікаво, за кого вони "проголосують"?

Загалом, за підрахунками фахівців, йдеться не про одну-дві людини, а про близько 200 тисяч людей, враховуючи тих, хто загинув в Донбасі.

На переконання експертів, поява такої величезної кількості "мертвих душ" в реєстрі пов'язана з тим, що Верховна Рада розробила для жителів "ДНР" і "ЛНР" систему спрощеної реєстрації виборців. Вона передбачає тимчасову зміну місця голосування (процедура не складна), що і відкриває широке вікно для фальсифікаційних можливостей.

Окреме занепокоєння викликають так звані "гумові" квартири, в яких прописані виборці, причому не одиницями і навіть не десятками, а в ряді випадків взагалі рахунок їм йде на сотні чоловік. Такі квартири, до прикладу, виявили в Харкові (схожі є в столиці і околицях). Тамтешні поліцейські навіть порушили кримінальні справи. Але, скоріше за все, ці справи стануть "глухарями" і ось чому. Законом "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", прийнятим 11 грудня 2003 року, не встановлено будь-яких обмежень щодо необхідних санітарних норм житлової площі при здійсненні реєстрації місця проживання та за кількістю зареєстрованих осіб в одному житловому приміщенні". Ось і все.

Тобто, в даному випадку можна констатувати таку парадоксальну по суті своїй річ: фальсифікації в законі. Все б смішно, якби не так сумно...

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