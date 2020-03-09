Мертвого младенца обнаружили возле свалки под Киевом
Под Киевом в городке Березань рядом со свалкой мусора обнаружили тело новорожденного ребенка. Инцидент произошел на улице Некрасова примерно в 11:00 9 марта. На жуткую находку наткнулась местная жительница.
Ресурс "Информатор" со ссылкой на полицию Березани пишет, что по первым признакам, малыш родился в течение последних суток.
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По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство. Кроме того, горе-мать они объявили в розыск.
Сотрудники полиции просят помощи в поисках женщины. В частности, они просят им предоставить информацию о:
- женщинах, которые в конце февраля – начале марта находились на 8 – 9 месяце беременности;
- беременных женщинах, которые говорили о том, что их ребенок является нежелательным;
- женщинах на последних сроках беременности, которые несколько дней не выходят из дома на улицу.
Если у вас есть такие сведения, предположения или подозрения в отношении женщины, которая может быть причастна к случившемуся, сообщите по номерам дежурной части полиции Березани: (045) 76-629-30, (093) 857-83-23, ( 067) 332-86-82,
– отмечают в полиции.
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К слову, в конце января в Олешках на Херсонщине 17-летняя студентка завернула своего новорожденного ребенка в полиэтиленовый пакет и спрятала в шкафу в общежитии. В итоге ребенок умер от разрыва печени.