Мертвого младенца обнаружили возле свалки под Киевом

Под Киевом в городке Березань рядом со свалкой мусора обнаружили тело новорожденного ребенка. Инцидент произошел на улице Некрасова примерно в 11:00 9 марта. На жуткую находку наткнулась местная жительница.

Ресурс "Информатор" со ссылкой на полицию Березани пишет, что по первым признакам, малыш родился в течение последних суток.

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По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство. Кроме того, горе-мать они объявили в розыск.

Сотрудники полиции просят помощи в поисках женщины. В частности, они просят им предоставить информацию о:

женщинах, которые в конце февраля – начале марта находились на 8 – 9 месяце беременности;

беременных женщинах, которые говорили о том, что их ребенок является нежелательным;

женщинах на последних сроках беременности, которые несколько дней не выходят из дома на улицу.

Если у вас есть такие сведения, предположения или подозрения в отношении женщины, которая может быть причастна к случившемуся, сообщите по номерам дежурной части полиции Березани: (045) 76-629-30, (093) 857-83-23, ( 067) 332-86-82,

– отмечают в полиции.

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К слову, в конце января в Олешках на Херсонщине 17-летняя студентка завернула своего новорожденного ребенка в полиэтиленовый пакет и спрятала в шкафу в общежитии. В итоге ребенок умер от разрыва печени.