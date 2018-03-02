Мертвые кошки на заборе: жуткий случай произошел в Киеве (18+)

В Киеве на заборе одной из птицефабрик обнаружили тела повешенных кошек. Вполне вероятно, животные попали в ловушку, которую установило предприятие.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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"На бетонном заборе одной из площадок птицефабрики "Гавриловские цыплята" обнаружены трупы кошек, которые запутались в самодельных петлях – ловушках из металлического троса. Коты запутались и, простите, повесились на этих петлях, пытаясь освободиться", – подчеркивается в заметке со ссылкой на волонтерку Ольгу Ким.

По ее словам, на заборе разложены и закреплены эти петли, а нашли их штук 5.

"Таким образом сотрудники птицефабрики охраняют санитарную зону от кошек", – отметила активистка.