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      Мертвые лежат просто на полу: видео из госпиталя в Ухане, где бушует смертельный коронавирус

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      В китайском Ухане из-за вспышки пневмонии люди массово обращаются в больницы, где образуются огромные очереди из-за массового наплыва больных.

      24 января катарский телеканал Aljazeera опубликовал видео из города Ухань. Ролик сопровождается кадрами и текстом, из которых следует, что умершие от вируса лежат прямо на полу медучреждения.

      К слову: Как живет закрытый город Ухань, в котором зародился смертельный коронавирус

      Смотрите видео из госпиталя в Ухане:

       

      Что известно о китайском коронавирусе?

      • Сейчас подтверждено 901 случай заболевания и 26 летальных случаев.
      • Новый вид коронавируса, который был зафиксирован только в Китае, вышел за пределы страны. Сначала было зафиксировано болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме и США.
      • Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасениях пандемии.
      • До 24 января в Китае закрыли 13 городов, среди которых – Ухань, Хуанган, Эчжоу, а также провинции чиби, Чжицзян, Хуанши, Сянтао, Енишы, Цяньцзян, Сяньнине и другие.
      • В то же время, врачи впервые смогли вылечить пациента от смертельного нового вида коронавируса, от которого умерли 36 человек.

      По информации ВОЗ, шансы умереть от вируса 2002 года, в среднем были 9%, но для тех, кто моложе 24 лет – ниже 1%. В возрасте 25-44 лет – до 6%, 44-64 года – до 15%, от 65 лет и старше – выше 55%. Но это не значит, что молодым людям нечего бояться, если у них ослаблен иммунитет – риск смерти возрастает.


      Смертность от коронавируса / инфографика 24 канала

       
      Коронавирус – что это?
      Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и нетипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.
      Как понять, что вы заболели китайским коронавирусом и что делать в первую очередь
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      1934
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Здоровье Китай Пневмония в Китае 2020 Здоровье Здоровая жизнь
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