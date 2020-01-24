Мертвые лежат просто на полу: видео из госпиталя в Ухане, где бушует смертельный коронавирус

В китайском Ухане из-за вспышки пневмонии люди массово обращаются в больницы, где образуются огромные очереди из-за массового наплыва больных.

24 января катарский телеканал Aljazeera опубликовал видео из города Ухань. Ролик сопровождается кадрами и текстом, из которых следует, что умершие от вируса лежат прямо на полу медучреждения.

К слову: Как живет закрытый город Ухань, в котором зародился смертельный коронавирус

Смотрите видео из госпиталя в Ухане:

Что известно о китайском коронавирусе?

Сейчас подтверждено 901 случай заболевания и 26 летальных случаев.

Новый вид коронавируса, который был зафиксирован только в Китае, вышел за пределы страны. Сначала было зафиксировано болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме и США.

Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасениях пандемии.

До 24 января в Китае закрыли 13 городов, среди которых – Ухань, Хуанган, Эчжоу, а также провинции чиби, Чжицзян, Хуанши, Сянтао, Енишы, Цяньцзян, Сяньнине и другие.

В то же время, врачи впервые смогли вылечить пациента от смертельного нового вида коронавируса, от которого умерли 36 человек.

По информации ВОЗ, шансы умереть от вируса 2002 года, в среднем были 9%, но для тех, кто моложе 24 лет – ниже 1%. В возрасте 25-44 лет – до 6%, 44-64 года – до 15%, от 65 лет и старше – выше 55%. Но это не значит, что молодым людям нечего бояться, если у них ослаблен иммунитет – риск смерти возрастает.



Смертность от коронавируса / инфографика 24 канала