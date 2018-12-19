Мертвые пчелы не гудят: футболисты "Николаева" примерили форму с портретом Зиброва
Футболисты перволигового "Николаева" примерили форму с изображения украинского певца Павла Зиброва.
В своих соцсетях клуб выставил командное фото в необычной форме.
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"Переоделись в форму с Зибровым, полет нормальный", – подписал запись клуб. Также в "Николаеве" поблагодарили за подарок.
Портрет Зиброва появится на форме, поскольку соответствующее предложение собрало нужное количество лайков в Twitter-аккаунте команды с юга Украины.
Сам Зибров вместе с букмекерской конторой "Фаворит спорт" записал видео, в котором представил новую футболку "Николаева".
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Источник: 24 Канал
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