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      Мертвые пчелы не гудят: футболисты "Николаева" примерили форму с портретом Зиброва

      35 Читати новину українською
      ФК Николаев
      ФК Николаев / facebook.com/mfcmykolaiv

      Футболисты перволигового "Николаева" примерили форму с изображения украинского певца Павла Зиброва.

      В своих соцсетях клуб выставил командное фото в необычной форме.

      Читайте также: На форме украинской футбольной команды появился портрет Зиброва: видео

      "Переоделись в форму с Зибровым, полет нормальный", – подписал запись клуб. Также в "Николаеве" поблагодарили за подарок.

       

       

       

       

      Портрет Зиброва появится на форме, поскольку соответствующее предложение собрало нужное количество лайков в Twitter-аккаунте команды с юга Украины.

      Сам Зибров вместе с букмекерской конторой "Фаворит спорт" записал видео, в котором представил новую футболку "Николаева".

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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