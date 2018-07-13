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Меру пресечения Савченко не продлили из-за "минирования"

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / Getty Images

В Шевченкывському районном суде Киева продолжается рассмотрение дела о продлении меры пресечения народной депутату без мандата Надежде Савченко. Правда, 13 июля во время заседания был объявлен перерыв из-за информации о возможном заминировании.

Соответствующее решение огласил судья Владимир Бугиль, передает Укринформ.

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"В связи с поступлением сообщения о заминировании судом объявляется перерыв в судебном заседании. Требование сотрудников полиции", – отметил он, вернувшись из совещательной комнаты.

К слову, ранее во время судебного заседания правоохранители сообщили, что поступил анонимный звонок о заминировании здания Шевченковского суда Киева. Правда, адвокаты сразу отказывались покидать зал суда, мотивируя тем, что судья находится в совещательной комнате.

По последней информации, зал судебного заседания оставили все присутствующие, правоохранители со своей стороны осматривают здание на предмет возможного минирования.

Напомним, 10 июля в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство о продлении содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко. После прокуратура объявила отвод судье Елене Мелешак, которая, по информации прокуроров, на момент автораспределения дела находилась в отпуске.

На дальнейшую попытку назначить другого судью для рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения сторона защиты объявляла отвод, в том числе отвод судьям, которые должны были рассматривать отвод судьи по рассмотрению ходатайства. Также сторона защиты отмечала о незаконности оснований отвода судьи Мелешак, а 12 июля адвокаты Савченко заявили о приобщении к делу дополнительных документов незаконным путем.

13 июля стало известно, что Надежде Савченко суд назначил бесплатного государственного адвоката.

В чем подозревают Надежду Савченко?
В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

По данным ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко вместе с экс-переговорщиком по освобождению заложников Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. 15 мая этот срок был продлен еще на 2 месяца до 13 июля.

Теги: Новости Украины Судьи Новости политики Криминальные новости Новости Киева Надежда Савченко Задержание Савченко
Источник: 24 Канал
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