В Белой Церкви Киевской области полиция задержала мужчину, который выбросил из окна первого этажа 5-летнего мальчика. Травмированного ребенка возле подъезда увидели прохожие, которые вызвали скорую и полицию на место происшествия. Однако мужчина сбежал сразу после совершения преступления.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области, в течение дня сожители употребляли алкогольные напитки в квартире. Между ними возникла ссора, и разъяренный мужчина выбросил из окна пятилетнего сына своей гражданской жены.

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Сразу после этого виновный сбежал в неизвестном направлении. Ребенка нашли возле подъезда прохожие, которые и позвонили в полицию и скорую.

Мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы. Медики сейчас борются за его жизнь.

Как установили правоохранители, причиной ссоры мужчины и женщины стало воспитание ее маленьких детей. Пятилетний мальчик "мешал" отчиму смотреть фильм, за что тот выбросил его из окна первого этажа.

Полиция уже задержала виновного в совершении преступления на одной из улиц Белой Церкви. Известно, что им оказался 39-летний местный житель.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. В частности, решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на умышленное убийство ребенка.

Полиция задержала мужчину, который выбросил из окна 5-летнего мальчика / Фото пресс-служба ГУНП в Киевской области