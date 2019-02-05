Мешканців "ДНР" косить епідемія кору

Доки в Україні всі панікують через розповсюдження небезпечної хвороби, хоча до епідемії з наукової сторони поки справа не дійшла, у "республіках" коїться щось неймовірне.

Попри достатню кількість прихильників відмови від вакцинації на окупованих територіях, тотальну загрозу для населення несуть зовсім не місцеві жителі, а російські терористи.

Днями, через схвильованість людей, у терористичному квазіутворенні були вимушені зізнатися у розповсюдженні кору. Для цього навіть організували зустріч працівника "санітарно-епідеміологічної служби МОЗ" Андрія Самісько з пропагандистами, на якій колаборант назвав шокуючі цифри, але вони зовсім не відтворюють реальну кількість хворих. Терорист озвучував інформацію, яку йому надіслали з "мінздраву" поштою. Місцеві ж "чиновники" отримали відповідні цифри на замовлення від росіян.

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Якщо представник окупаційної адміністрації назвав показники у майже 2% хворих на кір серед 100 тисяч населення по окупованій території регіону та 4% у Донецьку, насправді ж ситуація значно гірша. Лікарі кажуть, що статистика вже давно перевалила за 8% хворих на сотню тисяч мешканців і це справжня епідемія. Викликана вона засиллям у шахтарській столиці численних бурятів та удмуртів, які про вакцини ніколи в житті не чули.

Впоратися з розповсюдженням кору в "ДНР" ніхто не може. Адже попри благання працівників лікарень зробити хоч щось з поставками медикаментів та надати вакцини у "міністерстві" їм постійно відмовляють. Звісно, колаборанти просять препарати в окупантів, але у Кремлі підрахували, що тільки у "ДНР" треба виділити приблизно пів мільйона вакцин, не говорячи про ліки для вже хворих. А це десятки мільйонів рублів, які росіянам платити немає ніякого сенсу: подумаєш, якісь українці та вояки подихають від хвороби – Москва тут ні при чому. Закупити медичні препарати на виділені з бюджету гроші у "дирі" також не можуть, бо й без того ні на що їх не вистачає, тим паче кір не є проблемою номер один у медицині "розквітаючої республіки".

Тим часом інфекційні відділення всіх лікарень просто забиті хворими. Тільки за приблизними підрахунками на окупованій території Донеччині кір вразила приблизно 150 тисяч людей. Невеличке місто! Кількість загиблих від хвороби тільки за січень становить більше 800 осіб. Ці смерті списали на інфаркти, навіть загибель маленьких діток. Словом, в адміністрації недореспубліки всіляко намагаються про проблему не розголошувати, хоча реальний стан жахливий. І порятунку немає, адже просити допомоги в ООН чи МККК терористи не збираються, та й покрити їх потреби навряд чи організації зможуть. Принаймні на умовах "дайте нам препарати та не відправляйте лікарів".

Присутності іноземців, які можуть побачити кадрових російських військових серед хворих, у Москві не бажають. Місцевим жителям, які не були вакциновані залишається лише ганятися за завезеними у контрабандний спосіб препаратами. Найчастіше – російськими, які взагалі не дають ніяких гарантій, адже або зроблені зі звичайної води, або зберігалися зовсім не за стандартами.

Іноземні ж коштують захмарних грошей – від 20 тисяч рублів за вакцину. Саме такі гроші доводиться сплачувати батькам новонароджених, які хочуть зберегти малечу від хвороби. Але подібні суми захмарні навіть для пересічних українських родин з нормальним достатком, чого ж там казати про "республіканців", які ледве отримують п'ять тисяч "дерев'яних". Такі витрати можуть собі дозволити лише бойовики, або ж щасливчики.

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