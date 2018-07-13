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Мессенджер WhatsApp обзавелся полезной функцией

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В WhatsApp появилась отметка "переадресованное сообщение"
В WhatsApp появилась отметка "переадресованное сообщение" / Соцсети

В последней версии приложения WhatsApp появилась новая отметка – "переадресованное сообщение". Она будет сопровождать те сообщения, которые вам переслали от других пользователей.

Об этом говорится в официальном блоге мессенджера.

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"Эта дополнительная информация поможет вам лучше ориентироваться в индивидуальных и групповых чатах. Благодаря этой отметке вы сможете понять, действительно ли отправленное вам сообщение написал ваш друг или родственник, или они переслали вам сообщение, написанное кем-то другим", – подчеркивают представители WhatsApp.

Также отмечается, что отметка "переадресованное сообщение" появилась в последней версии WhatsApp, которая уже является доступной для смартфонов.

"Мы советуем вам быть внимательными, когда вы пересылаете своим контактам чужие сообщения. Напоминаем, что вы можете сообщить о спаме или заблокировать контакт в одно нажатие", – добавляют в WhatsApp.

Напомним, в начале июля в WhatsApp появилась функция создания каналов.

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Теги: Интернет Техно Смартфоны Соцсети
Источник: 24 канал
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