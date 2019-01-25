Месси, Буффон и звезды футбола призвали продолжить поиск Эмилиано Салы

Известные футболисты в социальных сетях призвали спасателей продолжить поиск пропавшего футболиста Эмилиано Салы.

Они разместили свои сообщения в Instagram и Twitter с тегом #nodejendebuscar – "не прекращайте поиски". Также слова поддержки семье и друзьям футболиста выражают с тегом #prayforsala

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К призыву присоединились Джанлуиджи Буффон, Лионель Месси, Гонсало Игуаин, Лукас Биглиа, Валентив Вада и вся команда "Бордо", за которую в свое время выступал Эмилиано Сала. Также с призывом выступила и сборная Аргентины, и клуб "Бока Хуниорс", и много других известных футболистов.

"Пока есть возможно и надежда, пожалуйста, не останавливайтесь в поиске Эмилиано. Вся моя сила и поддержка его семьи и друзьям", – написал Месси у себя в Instagram Stories.

La búsqueda no puede parar. Todos juntos y unidos por las familias de Emiliano y el piloto. Mantengamos la esperanza

La recherche ne peut pas s’arrêter. Tous ensembles et unis pour les familles de Emiliano et le pilote. Gardons espoir #NoDejenDeBuscar #PrayforSala pic.twitter.com/XE3NPXHTsK — Pablo Chavarria (@PabloAChavarria) 24 січня 2019 р.

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Стоит добавить, что фанаты "Нанта" пришли к базе клуба, чтобы выразить слова поддержки футболистам.

Что случилось с Эмилиано Салой

Вечером 21 января над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом Эмилиано Салой. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где с местной командой подписал контракт.

Пилот самолета перед исчезновением просил об экстренной посадке.

Спасателям удалось найти лишь обломки металла вблизи места возможной катастрофы. Принадлежат ли они самолету – пока неизвестно.

В четверг, 24 января, полиция прекратила активные поиски футболиста и пилота. Причина – шанс найти их живыми очень мизерный.

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