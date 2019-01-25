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      Месси, Буффон и звезды футбола призвали продолжить поиск Эмилиано Салы

      78 Читати новину українською
      Исчезновение Эмилиано Салы
      Исчезновение Эмилиано Салы / Фото из соцсетей

      Известные футболисты в социальных сетях призвали спасателей продолжить поиск пропавшего футболиста Эмилиано Салы.

      Они разместили свои сообщения в Instagram и Twitter с тегом #nodejendebuscar – "не прекращайте поиски". Также слова поддержки семье и друзьям футболиста выражают с тегом #prayforsala

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      К призыву присоединились Джанлуиджи Буффон, Лионель Месси, Гонсало Игуаин, Лукас Биглиа, Валентив Вада и вся команда "Бордо", за которую в свое время выступал Эмилиано Сала. Также с призывом выступила и сборная Аргентины, и клуб "Бока Хуниорс", и много других известных футболистов.

      "Пока есть возможно и надежда, пожалуйста, не останавливайтесь в поиске Эмилиано. Вся моя сила и поддержка его семьи и друзьям", – написал Месси у себя в Instagram Stories.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #prayforsala

      Допис, поширений Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #NoDejenDeBuscar #PrayForSala

      Допис, поширений Lucas Biglia (@biglia6)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      El pedido de Gonzalo Higuaín y otras figuras del fútbol: "Hay que buscar a Emiliano Sala hasta las últimas consecuencias" Los propios futbolistas hicieron tendencia el hashtag #NoDejenDeBuscar para que las fuerzas encargadas de la investigación no interrumpan la búsqueda del delantero. Las fuerzas encargadas de investigar lo ocurrido con la avioneta que trasladaba al futbolista Emiliano Sala desde Nantes hasta Cardiff informaron que suspendieron definitivamente la búsqueda porque "las posibilidades de supervivencia son extremadamente remotas". El equipo de tareas, compuesto por agentes de las Islas del Canal de la Mancha, Reino Unido y Francia, cubrieron un área aproximada de 1.700 millas cuadradas desde el lunes pasado por la noche. "No hemos podido encontrar ningún rastro de la aeronave, el piloto o el pasajero", aseguraron. Ante la coyuntura, los familiares y amigos del delantero oriundo de Progreso (Santa Fe), de 28 años, hicieron público el pedido de que no se abandone la búsqueda. "Lo único que quiero es que encuentren a mi hermano y al piloto. Que se metan en nuestro corazón. Siento que están vivos", dijo la hermana del futbolista, desde Gales. Ante el desgarrador mensaje de los más cercanos a Emiliano, figuras del fútbol argentino y también jugadores de linaje internacional comenzaron a subir videos a las redes sociales bajo la misma consigna. Leé más en @infobae -link en bio-. . . . . #EmilianoSala #NoDejenDeBuscar #PrayForSala

      Допис, поширений Infobae (@infobae)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #Stag #nodejendebuscar #vamosquevamos

      Допис, поширений Valentin Vada (@valentinvada23)

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      Стоит добавить, что фанаты "Нанта" пришли к базе клуба, чтобы выразить слова поддержки футболистам.

      Что случилось с Эмилиано Салой

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      Теги: Футбол Спорт Пропал Эмилиано Сала
      Источник: 24 Канал
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