Месси еще на шаг приблизился к лучшему бомбардиру в истории по количеству голов за один клуб

Голы в ворота "Бетиса" позволили "королю Каталонии" Лионелю Месси стать ближе к очередному рекорду. На этот раз он обошел Герда Мюллера.

Капитан "Барселоны" в прошлом туре Примеры оформил дубль в ворота "Бетиса", забив 565 и 566 гол. Он обошел легенду мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Герда Мюллера. Аргентинец стал вторым в гонке бомбардиров по количеству результативных ударов за один клуб в истории.

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Первое место в данном рейтинге занимает Пеле, который забил 643 гола за "Сантос".