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      Месси еще на шаг приблизился к лучшему бомбардиру в истории по количеству голов за один клуб

      53 Читати новину українською
      Лионель Месси забил 566 голов
      Лионель Месси забил 566 голов / https://www.fcbarcelona.com

      Голы в ворота "Бетиса" позволили "королю Каталонии" Лионелю Месси стать ближе к очередному рекорду. На этот раз он обошел Герда Мюллера.

      Капитан "Барселоны" в прошлом туре Примеры оформил дубль в ворота "Бетиса", забив 565 и 566 гол. Он обошел легенду мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Герда Мюллера. Аргентинец стал вторым в гонке бомбардиров по количеству результативных ударов за один клуб в истории.

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      Первое место в данном рейтинге занимает Пеле, который забил 643 гола за "Сантос".

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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