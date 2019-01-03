Месси неожиданно признан лучшим футболистом года по версии Marca

Авторитетная испанская газета Marca представила рейтинг 100 лучших футболистов 2018 года.

Лучшим игроком года по версии источника является Лионель Месси. Топ-3 дополнили обладатель "Золотого мяча", хорват Лука Модрич и чемпион мира француз Антуан Гризманн. Португалец Кришитану Роналду занял в голосовании лишь четвертое место.

Читайте также: Роналду назвал 2018 год лучшим в своей карьере

"Номер 1 защищает свою позицию. Обладатель "Золотой бутсы", лучший бомбардир календарного года, чемпион Испании и обладатель Кубка. Лео Месси завершает очередной год своей карьеры на вершине мирового футбола", – так аргументирует Marca пребывания Месси на вершине своего рейтинга.

Также в десятку вошли следующие исполнители: Килиан Мбаппе, Мохамед Салах, Эден Азар, Рафаэль Варан, Гарри Кейн и Кевин де Брюйне.

Отметим, что в нынешнем сезоне Месси сыграл 15 матчей в испанской Примере, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24