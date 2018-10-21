Месси во время матча сломал руку и впервые за 11 лет пропустит "Эль Классико"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил травму в матче девятого тура чемпионата Испании против "Севильи".

В середине первой половины игры аргентинский нападающий неудачно приземлился на газон и начал корчиться от боли. Медики, которые начали оказывать Месси помощь, обнаружили у него перелом руки.

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Лионель Месси пропустит как минимум два следующих поединка – в рамках Лиги чемпионов против "Интера" 24 октября и в первенстве Ла Лиги против "Реала" 28-го числа. Очевидно, что он будет лечиться и восстанавливаться примерно три недели.



Лионель Месси получил перелом руки (Фото: Goal.com)

В своих 38 поединках против самого принципиального соперника Лео одержал 17 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений. В последнем "Эль Классико" без Месси королевский клуб одержал минимальную победу благодаря голу Жулио Баптисты.

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