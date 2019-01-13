Месси забил 400 гол за "Барселону" в чемпионате Испании и установил уникальное достижение: видео

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси забил 400 голов за команду в чемпионате Испании. Тем самым нападающий установил уникальное достижение в истории Примеры.

Аргентинец отличился забитым голом в ворота "Эйбара". Это был второй гол в матче, а в итоге "Барселона" победила 3:0 – еще дважды забил Луис Суарес.

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Видео 400-го гола Месси за "Барселону" в чемпионате Испании

Месси стал первым игроком в истории чемпионата Испании, который забил 400 голов. Это он сделал в 435 матче за клуб. У ближайшего преследователя – Криштиану Роналду 311 голов. При этом португалец летом 2018 года перешел из мадридского "Реала" в итальянский "Ювентус".

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