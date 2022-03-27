В частности, во Львове уже почти негде размещать. О ситуации с вынужденно перемещенными лицами рассказал глава города Андрей Садовый в эфире 24 канала.

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По его словам, ситуация сложная. Во Львове сейчас физически находятся более 200 тысяч граждан нашей страны, сбежавшие из-под обстрелов и переехавшие из других регионов.

Нет ни одного свободного места ни в отелях, ни в хостелах, ни в апартаментах. Десятки тысяч людей живут дома у львовян, преимущественно безвозмездно,

– подчеркнул Садовый.

Кое-кто живет в школах, театрах, спортивных залах. Однако власти города понимают, что так долго жить нельзя.

Так что уже зарезервировали соответствующие участки для того, чтобы начать строительство временных коттеджей.

Справка. По состоянию на 24 марта, во Львове приютили 231 тысячу вынужденных переселенцев. Это официальные данные, реальная цифра значительно больше, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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