В частности, во Львове уже почти негде размещать. О ситуации с вынужденно перемещенными лицами рассказал глава города Андрей Садовый в эфире 24 канала.
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По его словам, ситуация сложная. Во Львове сейчас физически находятся более 200 тысяч граждан нашей страны, сбежавшие из-под обстрелов и переехавшие из других регионов.
Нет ни одного свободного места ни в отелях, ни в хостелах, ни в апартаментах. Десятки тысяч людей живут дома у львовян, преимущественно безвозмездно,
– подчеркнул Садовый.
Кое-кто живет в школах, театрах, спортивных залах. Однако власти города понимают, что так долго жить нельзя.
Так что уже зарезервировали соответствующие участки для того, чтобы начать строительство временных коттеджей.