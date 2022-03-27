Мест нет ни в гостиницах, ни в хостелах – Садовый о ситуации с переселенцами во Львове

Миллионам украинцев пришлось покинуть свой дом, чтобы переехать в безопасное место из-за войны России с Украиной. Однако в некоторых городах ситуация с переселенцами едва ли не критичная.

В частности, во Львове уже почти негде размещать. О ситуации с вынужденно перемещенными лицами рассказал глава города Андрей Садовый в эфире 24 канала.

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По его словам, ситуация сложная. Во Львове сейчас физически находятся более 200 тысяч граждан нашей страны, сбежавшие из-под обстрелов и переехавшие из других регионов.

Нет ни одного свободного места ни в отелях, ни в хостелах, ни в апартаментах. Десятки тысяч людей живут дома у львовян, преимущественно безвозмездно,

– подчеркнул Садовый.

Кое-кто живет в школах, театрах, спортивных залах. Однако власти города понимают, что так долго жить нельзя.

Так что уже зарезервировали соответствующие участки для того, чтобы начать строительство временных коттеджей.

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. По состоянию на 24 марта, во Львове приютили 231 тысячу вынужденных переселенцев. Это официальные данные, реальная цифра значительно больше, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.