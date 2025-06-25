Сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Что известно о заказном убийстве полицейского

Правоохранители разоблачили киевлянку, которая заказала в убийство полицейского за 5 тысяч долларов. Среди ее мотивов – личная месть.

Правоохранители предотвратили убийство полицейского / Фото Нацполиции

Столичная жительница заказала ликвидацию правоохранителя при посредничестве осужденных криминальных авторитетов, которые отбывают наказание в Ладыжинской колонии. За денежное вознаграждение осужденные согласились найти исполнителя убийства,

– говорится в сообщении.

Заказное убийство правоохранителя предотвратила полиция Винницкой области. Сейчас о подозрении сообщено всем трем фигурантам.

Напомним, что недавно на Волыни произошло жуткое двойное убийство. Мужчина убил бывшую жену и ее мать на глазах у двоих детей во время ссоры в День отца.