Месть за 5 тысяч долларов: киевлянка заказала убийство полицейского

Полиция Винницкой области предотвратила заказное убийство правоохранителя, которое организовывала киевлянка через криминальных авторитетов. По данным следствия, мотивом стала личная месть.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Что известно о заказном убийстве полицейского

Правоохранители разоблачили киевлянку, которая заказала в убийство полицейского за 5 тысяч долларов. Среди ее мотивов – личная месть.

Правоохранители предотвратили убийство полицейского / Фото Нацполиции

Столичная жительница заказала ликвидацию правоохранителя при посредничестве осужденных криминальных авторитетов, которые отбывают наказание в Ладыжинской колонии. За денежное вознаграждение осужденные согласились найти исполнителя убийства,

– говорится в сообщении.

Заказное убийство правоохранителя предотвратила полиция Винницкой области. Сейчас о подозрении сообщено всем трем фигурантам.

Напомним, что недавно на Волыни произошло жуткое двойное убийство. Мужчина убил бывшую жену и ее мать на глазах у двоих детей во время ссоры в День отца.