Месть за детенышей: в Индии обезьяны убили 250 собак и нападали на людей
Источник:Mirror
В индийских деревнях разъяренные обезьяны убили сотни собак. После этого они даже нападали на людей. Местные жители говорят, что таким образом обезьяны решили отомстить за убийство детеныша.
Инциденты произошли в окрестных деревнях индийского города Маджалгаон и в соседнем городе Лавул.
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Обезьяны затягивают собак на крыши
Местные жители утверждают, что обезьяны затягивают собак на крыши зданий и верхушки деревьев, а затем сбрасывают их.
Все потому, что стая бродячих собак разодрала одного из детенышей обезьян. Такое противостояние продолжается уже около месяца. Погибло около 250 собак.
Нападают и на людей
Местные СМИ пишут, что в Лавуле не осталось "ни одного щенка". Животные нападают даже на школьников. Люди отбиваются камнями.
Кстати, есть даже пострадавшие люди, которые пытались спасти своих собак, когда обезьяны сбрасывали их с крыш.
Дошло даже до того, что жители попросили вмешаться местные власти.