В Одесской области несовершеннолетние парень и девушка убили 68-летнего иностранца: его тело расчленили, сложили в пакеты и закопали. Своим мотивом они назвали месть за интимные отношения, которые пожилой мужчина имел с 17-летней девушкой.

О том, что 68-летний гражданин Турции исчез, в полицию сообщил его племянник. Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили кровавые следы, сообщают в полиции Одесской области.

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Установить причастных удалось совсем скоро: это пара подростков, которые встречались и хотели поститься. "Мстители" тайно проникли в квартиру, которую арендовал гражданин Турции, и началась потасовка.

По словам девушки, они начали драться, и турок через некоторое время отключился. Ужасные подробности участница преступления рассказала на оперативном видео полиции Одесской области.

Тогда мы подумали, что он мертв. Мы дошли до того, чтобы от него избавиться: разрезать его, вынести и закопать. Там было 14 мусорных пакетов,

– рассказала 17-летняя подозреваемая.

Мотивом преступления пара несовершеннолетних называет интимные отношения девушки с погибшим, которые были в прошлом.

Смотрите оперативное видео полиции с места преступления

Что грозит несовершеннолетним

Сейчас оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Действия несовершеннолетних следователи квалифицировали по пункту 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

За умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, им грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.