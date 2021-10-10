О том, что жуткая история об изнасиловании оказалась неправдой, издание сообщает со ссылкой на полицию.

Читайте также Луговая, которую избили и пытались изнасиловать в поезде, получила компенсацию от УЗ

История женщины о якобы изнасилования

Ранее беременная жительница Одессы обратилась к полицейским. Она рассказала, что возле супермаркета познакомилась с мужчинами. После этого они пригласили ее поесть, а потом изнасиловали.

Женщина соврала из-за конфликта с парнем

Впоследствии журналисты узнали у полиции, что информация о групповом изнасиловании оказалась фейком. Женщина придумала эту историю, чтобы отомстить своему парню после конфликта из-за немытой посуды.

На данный момент псевдопострадавшая забрала заявление из полиции. Конфликтная ситуация якобы разрешилась.

Обратите внимание! Недавно правоохранители в Черновцах завершили расследование резонансного уголовного производства. Полиция подозревает 2 пожилых мужчин в изнасиловании девочек. Вероятно, злоумышленники развращали несовершеннолетних в течение 15 лет. Их считают причастными к почти 90 преступлениям.