"Месть за немытую посуду": в Одессе женщина придумала историю о групповом изнасиловании
Источник:"Одесса.онлайн"
В Одессе беременная женщина заявила в полицию, что познакомилась с мужчинами возле супермаркета, после чего они ее изнасиловали. На самом деле эта история оказалась фейком.
О том, что жуткая история об изнасиловании оказалась неправдой, издание сообщает со ссылкой на полицию.
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История женщины о якобы изнасилования
Ранее беременная жительница Одессы обратилась к полицейским. Она рассказала, что возле супермаркета познакомилась с мужчинами. После этого они пригласили ее поесть, а потом изнасиловали.
Женщина соврала из-за конфликта с парнем
Впоследствии журналисты узнали у полиции, что информация о групповом изнасиловании оказалась фейком. Женщина придумала эту историю, чтобы отомстить своему парню после конфликта из-за немытой посуды.
На данный момент псевдопострадавшая забрала заявление из полиции. Конфликтная ситуация якобы разрешилась.Обратите внимание! Недавно правоохранители в Черновцах завершили расследование резонансного уголовного производства. Полиция подозревает 2 пожилых мужчин в изнасиловании девочек. Вероятно, злоумышленники развращали несовершеннолетних в течение 15 лет. Их считают причастными к почти 90 преступлениям.