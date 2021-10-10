"Месть за немытую посуду": в Одессе женщина придумала историю о групповом изнасиловании

В Одессе беременная женщина заявила в полицию, что познакомилась с мужчинами возле супермаркета, после чего они ее изнасиловали. На самом деле эта история оказалась фейком.

О том, что жуткая история об изнасиловании оказалась неправдой, издание сообщает со ссылкой на полицию.

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История женщины о якобы изнасилования

Ранее беременная жительница Одессы обратилась к полицейским. Она рассказала, что возле супермаркета познакомилась с мужчинами. После этого они пригласили ее поесть, а потом изнасиловали.

Женщина соврала из-за конфликта с парнем

Впоследствии журналисты узнали у полиции, что информация о групповом изнасиловании оказалась фейком. Женщина придумала эту историю, чтобы отомстить своему парню после конфликта из-за немытой посуды.

На данный момент псевдопострадавшая забрала заявление из полиции. Конфликтная ситуация якобы разрешилась.