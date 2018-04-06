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Месть путинского режима: как в России наказывают и придумывают обвинения

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В течение последних 30 лет он исследовал сталинские репрессии, а сам стал жертвой современных. В российском Петрозаводске состоялся суд над историком Юрием Дмитриевым. Много лет он изучал сталинский террор, а 2,5 года заключения получил за незаконное хранение оружия.

Историка-краеведа Юрия Дмитриева арестовали еще в 2016 году, обвинив в изготовлении детской порнографии и хранении оружия. Поводом для возбуждения дела стали фотографии обнаженной приемной дочери историка, которые тот хранил на своем компьютере. Дмитриев признался: действительно фотографировал девочку. И делал это для органов опеки, чтобы показать, что на ее теле нет синяков и других повреждений.

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Большую часть своей жизни Дмитриев посвятил сохранению памяти о сталинских репрессиях. В течение последних 30 лет он занимался исследованиями и поисками мест расстрелов и захоронений. Самая большая находка историка – Сандармох. Урочище, где на площади 10 гектаров в 30 годах органы НКВД расстреляли около 10 тысяч человек. Родные и коллеги Дмитриева убеждены, что именно профессиональная деятельность стала причиной его задержания. В поддержку историка неоднократно выступали общественные и культурные деятели. Все они утверждают, что историка преследуют прежде всего за резкие и честные заявления.

Дмитриев – это человек-подвижник, который спасает честь родины тем, что не дает забыться жертвам преступлений,
– подчеркнул российский актер и режиссер Вениамин Смехов.

Преследование за правду и нестандартные идеи в России – привычное явление. Современным репрессиям подвергся один из самых известных российских театральных режиссеров – Кирилл Серебренников. Он уже больше года находится под домашним арестом. В прошлом году Серебренникова обвинили в "мошенничестве в особо крупном размере". Он якобы украл из бюджета около миллиона долларов, выделенных на реализацию культурных проектов. В Кремле же уверяли, что не ограничивают творчество, и, традиционно, запутывали людей громкими словами о высоком.

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Полноценно "творить" не смогла и российская журналистка и правозащитница Зоя Светова. В феврале 2017 года ее попытались наказать за сотрудничество с Михаилом Ходорковским и его организацией "Открытая Россия". Обыск в квартире Световой длился 10 часов. Мероприятия проводили якобы в рамках "первого дела ЮКОСа" – ведущей нефтяной компании, владельцем которой был Ходорковский. Он, к слову, неоднократно критиковал российскую власть.

В Кремле заявляют, что политических репрессий в России не существует. Однако, размытые обвинения и наказания за несуществующие преступления доказывают обратное.

Я верю в победу добра над злом. Мне кажется, что Путин, он же не вечный. И вот эти силы зла – тоже не вечные. И должно же что-то произойти,
– резюмировала российская журналистка и правозащитница Зоя Светова.

Теги: Новости политики Судьи Криминальные новости Дети Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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